Агент Дзюбы не подтвердил, что игрок завершит карьеру по окончании сезона

вчера, 19:27

Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию, что футболист решил завершить карьеру по окончании сезона.

Уже неоднократно заявлял и опровергал даже после последнего матча, но сейчас зачем‑то с новыми силами разгоняется этот вброс. Поэтому еще раз хочу заявить: информация не соответствует действительности. Никаких разговоров о переходе в «ФК 10» не было и нет. С большим уважением отношусь к Азамату, и Артем в прекрасных с ним отношениях. Но дружба дружбой, а деловые отношения – другая история. У Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги. Более того, он не принял решение об окончании карьеры. Уже неоднократно говорилось и им, и мной, что после сезона мы сядем, подумаем, проговорим и примем решение. Точно так же, как это было после предыдущего сезона, когда решили продолжать карьеру в «Акроне».

На мой взгляд, Артем морально не готов заканчивать карьеру. Футбол еще ему интересен, у него есть чемпионский дух. И когда бывали матчи, которые Артем пропускал из‑за травмы, он сильно тосковал по этим ощущениям и играм. Поэтому заканчивать ему еще не стоит. Ему не 18 лет и даже не 20, но уровень его готовности позволит как минимум еще сезон играть на самом высоком уровне. В этом я не сомневаюсь. Повторюсь, информация, что принято какое‑то решение и что он продолжит карьеру в Медиалиге, не соответствует действительности. Могу это заявить со всей ответственностью.

Keks 44
Keks 44
сегодня в 01:41
А он не завершил уже разве? Лет 10 назад.
lotsman
lotsman
вчера в 22:49
Он до сорока лет ещё почудачит.)
Vilar
Vilar
вчера в 22:22
Если Гольдман скал, что не знает, значит не знает, поэтому коротко, всего в 15 строк текста объяснил, что не знает, что в башке у Дзюбы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:57
Дзюба думает, чем больше разговоров, тем выше популярность? Артём ошибается — он уже просто надоел всем.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:51
Гольдман... Это его работа, интерес к Дзюбе лишь видимость. Зачем? Время покажет. Кто ещё не высказывался? Журова, Свищёв, Бузова... Продолжение следует...
afmyuwdkcy7p
afmyuwdkcy7p
вчера в 21:45
Ну для агента выгоднее чтобы он играл...
admqmkjtyj3x
admqmkjtyj3x
вчера в 21:44
Ну что... пусть играет и меньше говорит....
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:58
Блин ваще плевать ....большинству я думаю это не интересно
112910415
112910415
вчера в 20:46
молодой ещё !
drug01
drug01
вчера в 20:26
Значит он готов ещё поиграть???
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:06
смотрю вниз под текстом - Дик Адвокат завершил карьеру. помню было об этом две новости. Кайл Уокер вообще забыл о нем думать что он существует завершил, одна новость. Дзюба только предположил и начинается искусственное нагоняние от агентов, журналистов, миллион цитат. любит наш народ всякое ... неясное поднять в статус звезды и мусолить как ту Долину)) да всем бы было наплевать на того Дзюбу еще после Зенита. но нет. достают его из пыльного чулана в черный день когда новостей нет. пыль сдуют и опять во всех газетах - Зюба предположил что он мог бы мочь но не смог потому что слабо мог но он молодец)...
2xy78tr9bgq9
2xy78tr9bgq9
вчера в 19:45
Агент хочет ещё подзаработать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
Ну тут туману напускают - густого такого...)))
