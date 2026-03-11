Агент Дзюбы не подтвердил, что игрок завершит карьеру по окончании сезона

Представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман опроверг информацию, что футболист решил завершить карьеру по окончании сезона.

Уже неоднократно заявлял и опровергал даже после последнего матча, но сейчас зачем‑то с новыми силами разгоняется этот вброс. Поэтому еще раз хочу заявить: информация не соответствует действительности. Никаких разговоров о переходе в « ФК 10» не было и нет. С большим уважением отношусь к Азамату, и Артем в прекрасных с ним отношениях. Но дружба дружбой, а деловые отношения – другая история. У Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги. Более того, он не принял решение об окончании карьеры. Уже неоднократно говорилось и им, и мной, что после сезона мы сядем, подумаем, проговорим и примем решение. Точно так же, как это было после предыдущего сезона, когда решили продолжать карьеру в «Акроне».

На мой взгляд, Артем морально не готов заканчивать карьеру. Футбол еще ему интересен, у него есть чемпионский дух. И когда бывали матчи, которые Артем пропускал из‑за травмы, он сильно тосковал по этим ощущениям и играм. Поэтому заканчивать ему еще не стоит. Ему не 18 лет и даже не 20, но уровень его готовности позволит как минимум еще сезон играть на самом высоком уровне. В этом я не сомневаюсь. Повторюсь, информация, что принято какое‑то решение и что он продолжит карьеру в Медиалиге, не соответствует действительности. Могу это заявить со всей ответственностью.