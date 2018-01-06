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Бердыев: «Попросили легионеров, чтобы они нашли себе новые клубы»

вчера, 21:40

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о трансферных планах команды.

«Есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров на сборы поедут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. 

Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются», - сказал Бердыев.

Ранее Бердыев поделился ожиданиями от второй половины сезона.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:13
То есть Рочине, Лестьенну, Сигурдссону, Бауэру, Сонгу и Мвиле указали на дверь? Неожиданно, прямо скажем. Не удивлен, что Бекиевич не отказался от услуг Наваса, Карадениса и Азмуна) Он их уже давно ведь знает!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:02
Бердыева не провести, кровь "бырыги" даёт знать. По идее этих легов гнать надо метлой, но тогда компенсации большие платить, а так дал понять если не уйдут по хорошему, "сгною" на лавке. Вот и будет видно кто останется чисто из-за денежек!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил РЭП НИГГА
сегодня в 04:51
РЭП НИГГА:
надеюсь.Бауэр останется.....удачи на сборах, Рубинчик!!!!
Рубинушка.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил RussianHorse
сегодня в 04:30
RussianHorse:
Бауэра можно подобрать с этого нищего, тонущего корабля.
Для этого надо ещё заложить то,что в руках у чувака на аве у тебя)))
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 01:56
надеюсь.Бауэр останется.....удачи на сборах, Рубинчик!!!!
311
311
сегодня в 01:21
Татарстан для татар, Казань для казанцев!)
Saang
Saang
сегодня в 00:31
Бекиевич, формулируй проще: "Мы в 62е". Никто обижаться не станет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:30
Сонг и М-вилла два дармоеда на шее российских денег. Давно было пора гнать.
fcspartak
fcspartak ответил RussianHorse
вчера в 23:25
RussianHorse:
Бауэра можно подобрать с этого нищего, тонущего корабля.
Вот будет ему 40 лет, тогда и подберете
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:12
Зимнее окно по-русски.
soccer2014
soccer2014
вчера в 22:54
Состав просто кошмар!!! Бикеич, зачем то взвалил на себя эти непонятные проблемы.
rrromochka
rrromochka
вчера в 22:35
та, с такими легионерами как у Рубина, проще их разогнать нахер и играть молодежкой, с 4-5 опытными, всё интереснее
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:27
Коне-эксперты высказываются и тут.
Им самое время ждать дурных новостей от ФИФА, а не перемывать кости другим.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Jeck Denielse
вчера в 22:23
Jeck Denielse:
А разве так можно..??? ))) А контракты....а компенсации в случае одностороннего разрыва.... Юридически наверно так ещё дороже чем продолжать сотрудничать с легионерами....или в РПФЛ другие правила ???
Зарплаты в конвертах- делов-то!
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 22:19
Ждем Рубин в ФНЛ.
loko7
loko7
вчера в 22:11
Короче говоря найти клубы, которые можно развести на деньги как Рубин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:07
А разве так можно..??? )))
А контракты....а компенсации в случае одностороннего разрыва....
Юридически наверно так ещё дороже чем продолжать сотрудничать с легионерами....или в РПФЛ другие правила ???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:03
Так и сказали : Денег нет, спасайся кто может.
mangoх12
mangoх12 ответил RussianHorse
вчера в 21:59
RussianHorse:
Бауэра можно подобрать с этого нищего, тонущего корабля.
Интерсно, Колян за легионера проходит с его испанским паспортом ?)
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 21:56
Бауэра можно подобрать с этого нищего, тонущего корабля.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 21:45
что же будет с Рубином
mat73
mat73
вчера в 21:43
Бердыев ещё не всё сказал! Ща весной как грохнет!
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