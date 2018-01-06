Бердыев: «Попросили легионеров, чтобы они нашли себе новые клубы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о трансферных планах команды.

«Есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров на сборы поедут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся.

Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются», - сказал Бердыев.

Ранее Бердыев поделился ожиданиями от второй половины сезона.