«Монако» в результативном матче обыграл клуб из 4-й лиги Франции

«Монако» довольно уверенно вышел в 1/16 финала Кубка Франции, одолев «Изер».
Мулен, стадион «Эктор-Ролан».
«Изер» - «Монако» - 2:5 (2:2)
Голы: Сек 28 (пен), Ардуин 44 — Каррильо 1, 51 84, Йоветич 39, Фабиньо 54.
«Изер»: Милиерас, Алуа, Беллами, Жилу, Ардуин, Милло, Рошан, Соха, Бамба, Сек, И. Туре.
«Монако»: Бенальо, Рони Лопеш, Геззаль, Жемерсон, Жорже, Йоветич, Каррильо, Н'Дорам, Раджи, А. Туре, Фабиньо.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Милиерас 53, Фабиньо 55. Соха 59.
Ранее «Монако» обыграл «Ренн» в Лиге 1.