УЕФА завёл дело на Нету, толкнувшего болбоя в матче Лиги чемпионов

1773329980

вчера, 18:39

УЕФА начал расследование в отношении португальского форварда «Челси» . Причина – инцидент с болбоем, произошедший во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», где игрок толкнул юного помощника. Пресс-служба организации подтвердила эту информацию.

«Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Педро Нету из „Челси“ за неуважительное отношение и нарушение правил федерации. Решение по данному вопросу будет принято в установленные сроки», – цитирует заявление орган.

Согласно правилам УЕФА , за подобные проступки игроку грозит отстранение от соревнований на одну игру.

Матч состоялся 11 марта в Париже, где местный клуб одержал победу со счетом 5:2. Столкновение с болбоем имело место в добавленное время ко второму тайму. Нету, находясь за пределами поля, попытался получить мяч, но болбой медлил с его передачей. В ответ на это игрок толкнул мальчика, и тот упал. В ходе самой игры арбитр не применил никаких санкций к португальцу.