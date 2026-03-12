Top.Mail.Ru
УЕФА завёл дело на Нету, толкнувшего болбоя в матче Лиги чемпионов

вчера, 18:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

УЕФА начал расследование в отношении португальского форварда «Челси» Педру Нету. Причина – инцидент с болбоем, произошедший во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», где игрок толкнул юного помощника. Пресс-служба организации подтвердила эту информацию.

«Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Педро Нету из „Челси“ за неуважительное отношение и нарушение правил федерации. Решение по данному вопросу будет принято в установленные сроки», – цитирует заявление орган.

Согласно правилам УЕФА, за подобные проступки игроку грозит отстранение от соревнований на одну игру.

Матч состоялся 11 марта в Париже, где местный клуб одержал победу со счетом 5:2. Столкновение с болбоем имело место в добавленное время ко второму тайму. Нету, находясь за пределами поля, попытался получить мяч, но болбой медлил с его передачей. В ответ на это игрок толкнул мальчика, и тот упал. В ходе самой игры арбитр не применил никаких санкций к португальцу.

STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 21:59
надо понимать, что энрике - ещё когда играл был самым противным провокатором
Vilar
Vilar ответ Keks 44 (раскрыть)
вчера в 20:56
Басня.
Keks 44
Keks 44 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:45
Почему в столбик?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:26
Почему УЕФА не завел дело и на Луиса Энрике? Ведь, по мнению многих присутствующих, именно тренер ПСЖ сказал мальчику, чтобы тот не торопился отдавать мяч игроку Челси... В результате получился неприятный конфликт с участием ребёнка. Я думаю, так должны развиваться события.
Vilar
Vilar
вчера в 20:14
Очнулся бой, башка разбита в кровь,
Ну, долбанная жизнь - найти бы папироску,
боихе хрен докажешь, что ограблен был,
Скажет, что пропил, а там пойдёт мутёж,
товарищеский суд, и аморалку пи.....ры пришьют.
Futurista
Futurista
вчера в 19:17, ред.
Как по мне так само название "болбой" уже дискриминация...какой балбес это придумал?)...
откройте дело против УЕФА)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:13
Надеюсь в ответке он не сыграет, нельзя себя так вести в ЛЧ
112910415
112910415
вчера в 18:51
нервы, нервы ...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:49
А на Энрике давшему эту команду и самому боллбою/ПСЖ не хотят дело завести за умышленную затяжку времени?
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:47
На Нету и суда нету
nfm9239zku92
nfm9239zku92
вчера в 18:46
Ой да подарит ценный сувенир и урегулирует вопрос. Делов то.
