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Клуб АПЛ может предложить солидную сумму «Спартаку» за Зе Луиша

сегодня, 11:31

«Брайтон» раздумывает над приглашением нападающего «Спартака» Зе Луиша.

По информации английских СМИ, клуб АПЛ может предложить за 26-летнего футболиста 20 млн фунтов.

«Брайтон» испытывает проблемы в атаке, в чемпионате Англии за 22 тура команда забила 17 мячей - меньше только у «Вест Бромвича» (16) и «Суонси» (13). В клубе полагают, что Зе Луиш сможет поправить эту печальную статистику.

«Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ.

Что касается нападающего, то он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах чемпионата России в текущей кампании.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Адвокат 76
сегодня в 17:52
Адвокат 76:
Нельзя его сейчас отпускать, он сейчас и самому Спартаку очень нужен.
Поздно, с Марибором и Ливерпулем уже опозорились!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:34
20 лимонов англобаксов неплохая сумма, но Спартаку нужно забивать больше, чем налажает защита...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:30
Нельзя его сейчас отпускать, он сейчас и самому Спартаку очень нужен.
Томик
Томик ответил ЧиП
сегодня в 17:29
ЧиП:
Если и правда 20 млн, то даже думать не надо, продавать и только. У него то живот то мышцы. Он конечно хорош, но за такие деньги можно новую команду собрать.
Продавать надо Жано(даже подарить можно), тот, сколько помню его, или лечится или в "Ростове" играет. И так уже лет десять. И ведь паспорта необходимого у него тоже нет. От Зе Луиша пользы поболе, несомненно. А продавать его...если очень хочет, то надо дать возможность в АПЛ поиграть, конечно. При действительном наличии предложения, естественно.
Томик
Томик ответил loko7
сегодня в 17:24
loko7:
Они наверное не в курсе статистики Зе Луиша.
Что это за паровоз на аватарке? Он что-то символизирует?
Nety-net
Nety-net
сегодня в 17:06
20 это норм, хороший нап
Коля58
Коля58
сегодня в 17:01
Может но не хочет )) Как дети Спартаковцы ))
verek
verek
сегодня в 16:45
Хорошо бы еслиб брайтон его взял
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:36
Хоть мне и неинтересна реакция свиней,но скажу,что ЗуЛусу нужно быстрее паковать чемоданы и повышать свой класс,бежать в этот жалкий Брайтон...
kingoffam
kingoffam
сегодня в 16:09
Утка конечно,но интересна реакция коней и бомжей.Особенно радуют высказывания про брёвна обладателей таких супернапов,как Дзюба и Оланаре.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:48
У коня губа отвисла.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 15:47
Федун все продажи в конце сезона !!!...
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 15:45
эт его уровень
игорь алексеев
игорь алексеев ответил kastites
сегодня в 15:44
Ну да, Ригоня за 40 реальней. Ахахаха
kilot11
kilot11 ответил nikoladolgov
сегодня в 15:42
    Поц
    Поц
    сегодня в 15:32
    Цена явно завышена, в АПЛ Зе Луиш затеряется и наверняка проведет английскую часть карьеры на лавке. Его потолок Россия, Турция, Португалия или Бельгия.
    Хотя на месте Спартака я бы отдал за такую цену. Халява.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 15:15
    Зе Луиш подойдет Брайтону, он любит навесы, а в АПЛ их делаю как нигде часто, 20 млн нормальная цена, можно будет если что Смоловым компенсировать.
    loko7
    loko7
    сегодня в 15:15
    Они наверное не в курсе статистики Зе Луиша.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:12
    А как же любовь ?
    Зелушь один не уйдет ... Только с Промесом.
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 15:10
    Миррор как всегда глючит... Какие 20 млн.?) За двадцатку любого форварда РПЛ можно купить
    magnum3000
    magnum3000
    сегодня в 15:03
    Похоже на жирную утку. Форвард должен забивать. А у Зе сколько забитых? Как у Бухарова или Дзюбы в этом году? Одного уровня игрочишки! :)
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 15:00
    Такое дерево бесплатно надо отдавать.
    Zayac_65
    Zayac_65 ответил Tommy Lee
    сегодня в 14:28
    Tommy Lee:
    Вообще то только середина сезона, какое ещё межсезонье?
    Ну, ни так выразился, прошу прощения..)))
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 14:23
    ...не раскрылся ЗЕ пока по настоящему , процентов 5 реализация моментов...
    ...через годик у него цена будет в двое выше...
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 14:19
    Если и правда 20 млн, то даже думать не надо, продавать и только. У него то живот то мышцы. Он конечно хорош, но за такие деньги можно новую команду собрать.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:04
    20 миллионов это не солидно.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:58
    Можно и продать, но не за 20, а за 25... И купить Вериссимо и К..
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 13:57
    должен остаться
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил MALOVAR
    сегодня в 13:56
    MALOVAR:
    Армейские защитники будут счастливы))
    После решения по пробам они будут вдвойне счастливы - ФИФА запросила допинг-пробы Марио Фернандеса, Игнашевича и Владимира Габулова...
    kastites
    kastites
    сегодня в 13:50
    Брехня. Кому он нужен
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