Клуб АПЛ может предложить солидную сумму «Спартаку» за Зе Луиша

«Брайтон» раздумывает над приглашением нападающего «Спартака» Зе Луиша.

По информации английских СМИ, клуб АПЛ может предложить за 26-летнего футболиста 20 млн фунтов.

«Брайтон» испытывает проблемы в атаке, в чемпионате Англии за 22 тура команда забила 17 мячей - меньше только у «Вест Бромвича» (16) и «Суонси» (13). В клубе полагают, что Зе Луиш сможет поправить эту печальную статистику.

«Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ.

Что касается нападающего, то он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах чемпионата России в текущей кампании.