Клуб АПЛ может предложить солидную сумму «Спартаку» за Зе Луиша

«Брайтон» раздумывает над приглашением нападающего «Спартака» Зе Луиша.
По информации английских СМИ, клуб АПЛ может предложить за 26-летнего футболиста 20 млн фунтов.
«Брайтон» испытывает проблемы в атаке, в чемпионате Англии за 22 тура команда забила 17 мячей - меньше только у «Вест Бромвича» (16) и «Суонси» (13). В клубе полагают, что Зе Луиш сможет поправить эту печальную статистику.
«Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ.
Что касается нападающего, то он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах чемпионата России в текущей кампании.
Хотя на месте Спартака я бы отдал за такую цену. Халява.
Хотя на месте Спартака я бы отдал за такую цену. Халява.
Зелушь один не уйдет ... Только с Промесом.
Зелушь один не уйдет ... Только с Промесом.
...через годик у него цена будет в двое выше...
...через годик у него цена будет в двое выше...