«Анжи» досрочно прекратил аренду Гулиева, принадлежащего «Спартаку»

«Анжи» расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым. Гулиев, принадлежащий «Спартаку», выступал в составе «желто-зелёных» на правах аренды, которая была рассчитана до конца сезона.

При этом предыдущую кампанию 21-летний футболист также провел в «Анжи». За 2 сезона на его счету 22 матча и 1 гол.