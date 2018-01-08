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Каземиро: «Если и есть команда, способная отыграть 16-очковое отставание, то это „Реал“»

сегодня, 08:23
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что «сливочным» все еще по силам защитить чемпионский титул в Испании. После ничьей с «Сельтой» «Реал» отстает от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» на 16 очков.

«Это был тяжелый матч, мы отдали много сил. Обе команды играли хорошо, но считаю, что мы потеряли два очка.

Отставание от „Барселоны“ теперь велико, ситуация усложнилась. Но если и есть команда, способная отыграть такое отставание, то это „Реал“. „Реал“ никогда не сдается. Мы верим в себя».

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Все комментарии
бебето_71
бебето_71
сегодня в 15:19
Рауль тоже горло рвал после поражения барсы от ПСЖ .что только свалка сможет отыгратся.теперь ешё одна неудачница пишет тоже нуну)
бебето_71
бебето_71
сегодня в 15:16
малышу за которого папа пишет гвинёнок.свалка может догнать тоько.мёртвую севилью которая вас за бортом ЛЧ отставит.ваше место в мароканской лиге возле геля)
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 14:11
Пьян?или что ахахах у Барсы 16 очков ну ну
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 12:52
Каземиро: "Если и есть команда способная продуть ПСЖ, то это Реал" =D
ArtNow
ArtNow
сегодня в 12:20
Каземиро: «Если и есть команда, способная отстать на 16-очков, то это „Реал“»
AznA
AznA
сегодня в 11:21
Это он про Реал Сосьедад?
RonReal
RonReal
сегодня в 11:06
При всем ужавений, такой гандикап не отыграется с такой игрой! В ЛЧ есть надежда, но она призрачная!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:59
Каземиро: «Если и есть команда, способная отыграть 16-очковое отставание, то это „Реал“»

Спасибо, поржал :)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:35
Один из немногих,к которому нет претензий!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:19
Пусть считает теоретические шансы.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:43
Игроки часто любят поболтать, Каземиро в том числе.
Если напомниьт его слова весной, он совсем не расстроится.
cska.78
cska.78
сегодня в 08:42
Да забудьте уже о чемпионстве!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:38
Мне кажется, что важнее не проиграть ПСЖ в Лиге чемпионов.
А догнать "Барселону" нечего и думать - это нереально.
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