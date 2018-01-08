Каземиро: «Если и есть команда, способная отыграть 16-очковое отставание, то это „Реал“»

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что «сливочным» все еще по силам защитить чемпионский титул в Испании. После ничьей с «Сельтой» «Реал» отстает от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» на 16 очков.

«Это был тяжелый матч, мы отдали много сил. Обе команды играли хорошо, но считаю, что мы потеряли два очка.

Отставание от „Барселоны“ теперь велико, ситуация усложнилась. Но если и есть команда, способная отыграть такое отставание, то это „Реал“. „Реал“ никогда не сдается. Мы верим в себя».