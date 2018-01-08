МЮ начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника «синих»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»1
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы46
16:44
В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив» 24
14:37
Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе45
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»3
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»2
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

МЮ начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника «синих»

сегодня, 09:40

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника Давида Луиса.

30-летний бразилец потерял место в составе «синих», но в год чемпионата мира хочет иметь игровую практику, потому намерен сменить клубную прописку.

В услугах игрока, по слухам, заинтересован главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуриньо, который ранее работал с Луисом в «Челси». На данный момент клубы еще не успели согласовать сумму перехода, однако недавняя перепалка между Моуриньо и наставником «Челси» Антонио Конте может помешать осуществлению сделки.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»
Сегодня, 19:55 3
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»
Сегодня, 19:42 2
«Милан»: «Бонуччи не продается»
Сегодня, 19:32 2
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»
Сегодня, 19:07 3
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»
Сегодня, 18:25 1
Берлускони исключил возвращение в «Милан»
Сегодня, 17:55 1
Обсудить
Все комментарии
RedDevil88
RedDevil88 ответил benderivan
сегодня в 16:25
benderivan:
Эй блин, нормальный Эванс игрок(
ага, поэтому его и называли Джони "привоз" Эванс)
hoper
hoper ответил benderivan
сегодня в 15:15
benderivan:
Эй блин, нормальный Эванс игрок(
Это была бомба а не новость.Он у дроздов не феерит,а тут Арс
hoper
hoper
сегодня в 15:14
Защитник хороший, но Луис синий до мозга костей.Как можно переходить к заклятым врагам?
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 12:56
70 + Мората в подарок))) и забрать Обомеянга(я думаю между Китаем и Англией ,он все таки второе выберет)
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 11:54
Оставьте это дерево в фарм-клубе...
benderivan
benderivan ответил Red_team
сегодня в 11:15
Red_team:
Да ну нафиг, только посмеялся с покупки Арсом Эванса и тут на тебе
Эй блин, нормальный Эванс игрок(
Red_team
Red_team
сегодня в 11:06
Да ну нафиг, только посмеялся с покупки Арсом Эванса и тут на тебе
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:34
К Моуру он не пойдёт точно. Тот его сплавил в своё время из-за разногласий, Моура уволили, и Луис вернулся. Да и думается Челси его сейчас не будет никому продавать, после травмы уже отыграл 1 игру, наберёт форму и вернется в состав, его опыт пригодится. Да и прошлый сезон он провёл на отлично.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:27
Моуриньо понабирает людей, а потом они оказываются не нужны.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 10:16
пусть этого клоуна себе оставят , у нас своих хватает )))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:05
Не нужен
St1ro0oll
St1ro0oll
сегодня в 10:01
За 30 млн пусть забирают) Есть Кристенсен.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 09:43
да 3 он нужен!себе оставьте!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100