МЮ начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника «синих»

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника Давида Луиса.

30-летний бразилец потерял место в составе «синих», но в год чемпионата мира хочет иметь игровую практику, потому намерен сменить клубную прописку.

В услугах игрока, по слухам, заинтересован главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуриньо, который ранее работал с Луисом в «Челси». На данный момент клубы еще не успели согласовать сумму перехода, однако недавняя перепалка между Моуриньо и наставником «Челси» Антонио Конте может помешать осуществлению сделки.