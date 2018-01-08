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«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова

сегодня, 17:37

36-летний нападающий Роман Павлюченко, покинувший в ноябре «Арарат», получал предложения из ФНЛ, но выступать в этом дивизионе отказался. По информации источника, футболист рассчитывает попасть в команду высшей лиги — и раз уж с клубами РФПЛ не складывается, то поиграть в Премьер-Лиге Казахстана Павлюченко не против.

Форварда предлагали «Кайрату», где выступает другой российский футболист Андрей Аршавин, но казахстанский клуб отказался от этого предложения, предпочитая омолаживать состав. «Кайрат» действительно нуждается в новом снайпере после ухода из команды Жерара Гоу, но клуб будет искать молодого или находящегося на пике форварда.

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров также рассматривался как футболист, способный усилить атакующий потенциал команды, но в итоге «Кайрат» отказался и от этой кандидатуры.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:20
Павлюченко нужно в Крылья Советов, поможет Тихонову вернуть клуб в премьер-лигу!
Saang
Saang
сегодня в 19:12
Кайрату одного чипсоеда хватает)
mat73
mat73
сегодня в 18:57
Шел бы в Ротор, Пав, не вырепенивался!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:53
В Премьер-лигу Сан-Марино или Гибралтара!
ermak6448
ermak6448
сегодня в 17:52
Время покажет кто был Прав....
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 17:52
Обычно едут пенсионые зарабатывать например в Катар...
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Foxes
сегодня в 17:48
Foxes:
Видимо на Дзюбу нацелились.
Дзюба не на пИке, а в пикЕ
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:47
С запросами Ромы Кайрат бы обанкротился.
Foxes
Foxes
сегодня в 17:45
Видимо на Дзюбу нацелились.
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 17:43
Пенсия, пенсия))))
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