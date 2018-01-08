«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова

36-летний нападающий Роман Павлюченко, покинувший в ноябре «Арарат», получал предложения из ФНЛ, но выступать в этом дивизионе отказался. По информации источника, футболист рассчитывает попасть в команду высшей лиги — и раз уж с клубами РФПЛ не складывается, то поиграть в Премьер-Лиге Казахстана Павлюченко не против.

Форварда предлагали «Кайрату», где выступает другой российский футболист Андрей Аршавин, но казахстанский клуб отказался от этого предложения, предпочитая омолаживать состав. «Кайрат» действительно нуждается в новом снайпере после ухода из команды Жерара Гоу, но клуб будет искать молодого или находящегося на пике форварда.

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров также рассматривался как футболист, способный усилить атакующий потенциал команды, но в итоге «Кайрат» отказался и от этой кандидатуры.