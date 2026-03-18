Рулевой «Челси» после вылета от ПСЖ: «Верили, что можем что-то сделать»

Главный тренер «Челси» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Вчера лондонская команда на своем поле потерпела поражение от ПСЖ со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух игр английский клуб проиграл 2:8.

Когда проигрываешь с разницей в три гола после первого матча, нужно, чтобы всё сложилось в твою пользу. Нужно хорошо начать. Мы сделали наоборот. Мы допустили ошибку, и на этом уровне, если ты совершаешь индивидуальные ошибки, тебя накажут игроки соперника.

Они забили второй гол ударом в верхний угол, и ты думаешь: «Это один из тех дней». Тяжелый вечер. Теперь мы должны убедиться, что вернёмся в этот турнир в следующем сезоне, потому что именно там этот клуб заслуживает быть. Мы должны подвести итоги, двигаться вперёд и готовиться к следующей игре [против «Эвертона» в Премьер-лиге в субботу].

Мы действительно верили, что можем что-то сделать в этом противостоянии. Это действительно очень болезненный урок, который нам нужно усвоить как команде: нельзя расслабляться в играх высокого уровня, потому что за это приходится расплачиваться из-за уровня соперников. Нам нужно совершенствоваться, мы будем совершенствоваться, и нам нужно убедиться, что мы вернёмся в этот турнир в следующем сезоне.

О том, как вдохновляет своих игроков на возвращение в ЛЧ

Это моя работа, и я обязательно её выполню. Это стойкая команда. Бывают ужасные вечера. Важно то, как ты на них реагируешь. И мы обязательно вернёмся.