Хави: «Эпоха Неймара грядёт, но через 3-4 года наступит время Мбаппе»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что после эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшим действующим футболистом будет считаться форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, которого затем сменит его одноклубник Килиан Мбаппе:

«Думаю, что после эпохи Месси и Роналду эталоном станет Неймар. Особенно потому, что он бразилец. Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он всё ещё очень молод – ему всего 19 лет. Он настоящий зверь.

Считаю, что талант бьёт физические показатели. Неймар больше похож на Месси – талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарён физически, нежели талантлив. По-настоящему одарённые игроки обладают обоими качествами: Марадона, Пеле, Роналдо, Месси, Неймар. Ни я, ни Иньеста не обладали крутой физикой.

У Мбаппе тоже есть талант, но мне он кажется больше похожим на Тьерри Анри. Эмери – хороший тренер. Но Мбаппе стал бы лучше, если бы перебрался в „Барселону“. Ему нужно поработать над многими вещами, особенно над пониманием игры. Когда он был юным, ему не нужно было много думать – он брал своё за счет силы и скорости.

Я бы хотел посмотреть, как Мбаппе будет играть, например, против защиты „Атлетико“. В этом плане Неймар мне видится более классным игроком».

Хави также поделился мнением о том, какие сборные претендуют на победу в ЧМ-2018.