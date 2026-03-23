Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияАнглия. Суперкубок 2025

Суперкубок Англии перенесён в Кардифф из-за концерта Weeknd

сегодня, 22:06

Суперкубок Англии 2026 года впервые за 20 лет состоится не на «Уэмбли», а на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Причина — «Уэмбли» забронирован на 15–16 августа 2026 года для серии концертов: канадский поп-исполнитель The Weeknd проведёт там пять шоу в рамках тура After Hours Til Dawn (14–19 августа). Из-за переноса старта нового сезона АПЛ на неделю позже (22 августа) традиционная дата Суперкубка сместилась именно на эти выходные, когда стадион недоступен.

Матч пройдёт в воскресенье, 16 августа 2026 года, и в нём встретятся чемпион АПЛ сезона‑2025/26 и обладатель Кубка Англии. Если «Арсенал» оформит дубль, его соперником станет вице-чемпион лиги — скорее всего, «Манчестер Сити».

«Принсипалити» уже принимал Суперкубок шесть раз в период 2001–2006 годов, когда «Уэмбли» был на реконструкции. Арена вмещает более 74 000 зрителей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аргентина сыграет с Мавританией и Замбией
21 марта
РФС опубликовал расписание ближайших матчей Кубка России
20 марта
Сборная Гамбии может сыграть товарищеский матч с Россией в июне
19 марта
ОфициальноНачало матча 24-го тура РПЛ между «Акроном» и «Динамо» перенесено
18 марта
Сборная Кипра готова сыграть товарищеский матч с Россией
18 марта
ФИФА отказалась переносить матчи Ирана на ЧМ-2026 в Мексику
17 марта
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:40
когда новый Уэмбли строили, то в Кардиффе и проводили матчи
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:24
Стало быть в Кардиффе меломанов поменьше...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 