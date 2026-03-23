Суперкубок Англии перенесён в Кардифф из-за концерта Weeknd

сегодня, 22:06

Суперкубок Англии 2026 года впервые за 20 лет состоится не на «Уэмбли», а на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Причина — «Уэмбли» забронирован на 15–16 августа 2026 года для серии концертов: канадский поп-исполнитель The Weeknd проведёт там пять шоу в рамках тура After Hours Til Dawn (14–19 августа). Из-за переноса старта нового сезона АПЛ на неделю позже (22 августа) традиционная дата Суперкубка сместилась именно на эти выходные, когда стадион недоступен.

Матч пройдёт в воскресенье, 16 августа 2026 года, и в нём встретятся чемпион АПЛ сезона‑2025/26 и обладатель Кубка Англии. Если «Арсенал» оформит дубль, его соперником станет вице-чемпион лиги — скорее всего, «Манчестер Сити».

«Принсипалити» уже принимал Суперкубок шесть раз в период 2001–2006 годов, когда «Уэмбли» был на реконструкции. Арена вмещает более 74 000 зрителей.