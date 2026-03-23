В ЦСКА оценили слухи о конфликте внутри команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о возможном конфликте игроков с тренерским штабом. Ранее сообщалось, что защитник Мойзес был отстранен после ссоры с главным тренером Фабио Челестини.
Не хочется комментировать каждый слух. Понятно, что у клуба была неудачная серия, и все начинают копаться, пытаясь найти ее причины. Зачастую темой для обсуждения становятся абсолютные вымыслы, как, например, конфликт Фабио с Матвеем Лукиным или Алвесом. Вымышленные нюансы появляются и по ситуации с Мойзесом. Но когда результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и экспертов, то, конечно, нужны версии. К этому надо стараться относиться спокойно и работать, выход один — возвращение на победный путь.
Звучит очень громко, хотя, по сути, обычная говорящая голова — пресс-секретарь. Что ещё мог сказать Кирилл Брейдо? Он озвучил то, что ему разрешили. Кстати в ЦСКА редко выносят негатив, если он есть, наружу... Такие правила складывались годами. А конфликты? В разнородных коллективах все возможно — могут внутри их создаваться отдельные группировки по общим признакам (язык, вера, раса). Часто объединяются ветераны, которые недовольны недостаточным, как им кажется, уважением со стороны руководства. Главное, не переборщить с этим уважением. Мое мнение? Дыма без огня не бывает...
