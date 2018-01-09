Сборной России предложили позаимствовать казахстанского игрока на время ЧМ-2018

Футбольный агент Рустам Раджабов жалеет, что футболист «Астаны» Юрий Логвиненко в свои 29 лет не успел поиграть в России:

«Что касается Логвиненко, то я был бы рад, если бы Юра все же поиграл в свое время в России — в команде из первой пятерки, так как если сравнить его с теми же Кутеповым или Васиным, то Логвиненко сильнее их вместе взятых. Увы, в сборной России самая проблемная позиция — это центр обороны, и, шутки ради, скажу: было бы неплохо, если бы Казахстан одолжил бы Юру России на период чемпионата мира, ведь в тандеме с Джикией Логвиненко смог бы сцементировать оборону ее сборной. Но...»

Напомним, что Логвиненко попал в список лучших игроков сезона в Казахстане.