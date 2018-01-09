Министр спорта Франции и гендиректор ЮНЕСКО поддержали Матюиди

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай и министр спорта Франции Лаура Фессель поддержали полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди, который подвергся расистским нападкам во время матча 20-го тура Серии А против «Кальяри».



«Расизм не имеет места в спорте, на поле и вне его. Мы самым решительным образом осуждаем любые расистские нападки, которым подвергся игрок сборной Франции и „Ювентуса“ Блез Матюиди.



Спорт и футбол, за которым следуют миллионы болельщиков по всему миру, должны учить нас терпимости и уважению. Мы призываем всех политических и спортивных деятелей объединить силы в этом великом деле», - говорится в сообщении.