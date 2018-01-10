Агуэро принес победу «Манчестер Сити» над «Бристоль Сити»

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Бристоль Сити» в первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги. Ответный поединок состоится 23 января.
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» - «Бристоль Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Де Брюйне 53, Агуэро 90+2 - Рид 42 (пенальти).
«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Мангала, Стоунз, Гюндоган, Де Брюйне, Зинченко (Уокер 79), Сане, Бернарду Силва, Стерлинг, Туре (Агуэро 79).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Бристоль Сити»: Филдинг, Бэйкер, Магнуссон (Уолш 72), Райт, Флинт, Браунхилл, Джо, Пэк, Рид, Смит, Патерсон.
Главный тренер: Ли Джонсон.
Предупреждения: Флинт 56, Смит 58, Джо 60.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал». Алесис Санчес готов помочь канонирам в предстоящей игре.
P.S.: Болельщики Бристоля - огонь просто, гостевой матч по сути в домашний превратили, очень круто поддерживают своих)
P.S.: Болельщики Бристоля - огонь просто, гостевой матч по сути в домашний превратили, очень круто поддерживают своих)