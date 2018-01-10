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Агуэро принес победу «Манчестер Сити» над «Бристоль Сити»

сегодня, 00:38
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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Бристоль Сити» в первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги. Ответный поединок состоится 23 января.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Бристоль Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Де Брюйне 53, Агуэро 90+2 - Рид 42 (пенальти).

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Мангала, Стоунз, Гюндоган, Де Брюйне, Зинченко (Уокер 79), Сане, Бернарду Силва, Стерлинг, Туре (Агуэро 79).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Бристоль Сити»: Филдинг, Бэйкер, Магнуссон (Уолш 72), Райт, Флинт, Браунхилл, Джо, Пэк, Рид, Смит, Патерсон.
Главный тренер: Ли Джонсон.

Предупреждения: Флинт 56, Смит 58, Джо 60.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал». Алесис Санчес готов помочь канонирам в предстоящей игре.

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Все комментарии
OLS
OLS
сегодня в 08:31
Вы вышли из новогоднего похмелья? Верните старый сайт!!
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 08:29
"Новый Соккер" уйдите в сторону, верните СТАРЫЙ!!! Ну, не возможно работать!.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 07:51
Немного не дотерпели...
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:04
Верните, пожалуйста старый сайт!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:38
НейшимВезёт си
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:22
Даже если игра не идет Манчестер Сити тогда везет.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 03:17
Вот что значит тренер, в МС и раньше были сильные игроки, посильнее этих, волшебник одним словом, вполне могут Кубок, АПЛ и ЛЧ взять.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:32
Еще бы в сборной так начал играть.
eaguar
eaguar
сегодня в 02:24
с победой
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 02:12
МС с победой!
VLAD MARTINICH 1
VLAD MARTINICH 1
сегодня в 01:06
а Пеп просто молодец не теряет концентрацию каждый матч будто финал...
VLAD MARTINICH 1
VLAD MARTINICH 1
сегодня в 01:04
Мангаля и Турэ нужно выбрасывать в мусор
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:00
МС играет всегда до последней минуты.
Это выгодно отличает их от прошлогодней версии.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:48
надеюсь это последний матч мангаля за мс
cska.78
cska.78
сегодня в 00:47
Помучались горожане :) МС с победой!
Roman73
Roman73
сегодня в 00:46
Да не на классе победа, весьма вымученная.
Зинченко сыграл получше, чем в прошлый раз.
Надо приобрести уверенность, а для этого совершить парочку подвигов.
Тяготеет к атаке, но теряет позицию, потенциал есть но видно сыроват.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:45
Защитнику Бристоля который удивительный сэйв совершил нужно премию выписать...давно такого не видел.
Foxes
Foxes
сегодня в 00:43
Бристоль крепкий орешек.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 00:42
ох бомбануло же меня! Бристоль Сити прекрасная команда, блестящий вратарь, очень жаль...
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:42
Очень жалко ребят.. этот взгляд тренера после пропущенного..
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 00:41
Дожали горожане, с победой!
P.S.: Болельщики Бристоля - огонь просто, гостевой матч по сути в домашний превратили, очень круто поддерживают своих)
3ton
3ton
сегодня в 00:40
Агуэро прикрыл хейтеров 🤣👍
Такой облом
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:40
на выезде 2:1 выиграет бристоль и по пеналям пройдет мс)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:39
молодцы бристоль, достойно бились.
Горожане
Горожане
сегодня в 00:39
На классе, всех с победой!
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