«Монако» оставил «Ниццу» за бортом Кубка Лиги

«Монако» вышел в полуфинал Кубка французской Лиги, одолев «Ниццу».
Ницца, стадион «Альянс Ривьера».
«Ницца» - «Монако» - 1:2 (1:2)
Голы: Плеа 18 — Лемар 3, Диахаби 37.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сери (Козьелло 81), Тамез, Срарфи (Ганаго 77), Ле-Мелу (Сипрьен 68), Сент-Максимен, Плеа.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Монако»: Бенальо, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Моутиньо, Фабиньо, Диахаби (Лопеш 67), Лемар, Кейта (Н'Дорам 89), Каррильо (Йоветич 61).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Бюрне 12. Диахаби 45, Лопеш 80.
Судья: Клеман Турпен.
Чуть ранее монегаски вышли и в следующий этап Кубка Франции.