Наставник «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше большинства команд АПЛ»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги:

«Я очень горжусь своей командой. Конечно, я расстроен пропущенным в концовке голом, но наши ребята сегодня были великолепны. Здорово осознавать, что мы приехали сюда и попытались сыграть в свой футбол. Мы создавали проблемы и имели два-три хороших момента в первом тайме.

Мы всё ещё претендуем на финал. Ребята показали миру, что они тоже неплохие футболисты. У нас были возможности, и Гвардиола сказал мне, что мы выглядели лучше большинства команд Премьер-Лиги, которые приезжали на „Этихад“».