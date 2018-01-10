Обамеянг может перебраться в АПЛ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг этой зимой может уехать из Германии, но не в Китай.

По слухам, игроком интересуется «Ливерпуль», недавно заработавший солидную сумму на продаже Филиппе Коутиньо в «Барселону». В пользу этого трансфера говорит и тот факт, что у руля «красных» стоит Юрген Клопп, прекрасно знакомый с габонцем по работе в Германии.

«Боруссия», как сообщается, готова продать Обамеянга приблизительно за 65 млн евро.