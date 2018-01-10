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Обамеянг может перебраться в АПЛ

сегодня, 14:45

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг этой зимой может уехать из Германии, но не в Китай.

По слухам, игроком интересуется «Ливерпуль», недавно заработавший солидную сумму на продаже Филиппе Коутиньо в «Барселону». В пользу этого трансфера говорит и тот факт, что у руля «красных» стоит Юрген Клопп, прекрасно знакомый с габонцем по работе в Германии.

«Боруссия», как сообщается, готова продать Обамеянга приблизительно за 65 млн евро.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил sihafazatron
сегодня в 19:35
sihafazatron:
+мане и зимой все на КАН уедут)) вот тогда будет весело ливеру)
перенесли КАН на лето
с такой атакой Ливерпуля "весело" будет всей АПЛ
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:12
Странно, что Челси им не интересуется за 65 млн можно преобрести конкурента Морате. Хотя испанца чуть дешевле подписали...
sihafazatron
sihafazatron ответил MALOVAR
сегодня в 16:34
MALOVAR:
Это было бы круто Марез Салах Обамеянг
+мане и зимой все на КАН уедут)) вот тогда будет весело ливеру)
blackhard
blackhard
сегодня в 16:02
В Челси бы его
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:50
Абрамыч скинь сотку+морату за Обаму, жалко что-ли?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:49
ЧЕЛСИ
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 15:26
в Ливер конечно самое то, будет наверно самая быстрая атака в АПЛ у них
Верг
Верг
сегодня в 15:15
колбасеры могли бы его приобрести
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:05
Это было бы круто Марез Салах Обамеянг
ARMENIAN
ARMENIAN ответил КЭТиК
сегодня в 15:01
КЭТиК:
Его уже в Китай продали
я уже так и решил, в соккере так было написано...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:54
Его уже в Китай продали
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