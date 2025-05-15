«Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» в матче 36-го тура Ла Лиги

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вчера, 22:13

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Удвоил преимущество хорватский форвард на 82-й минуте.

«Осасуна» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» остался с 70 очками и идёт на третьей строчке.