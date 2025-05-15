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«Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» в матче 36-го тура Ла Лиги

вчера, 22:13
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Удвоил преимущество хорватский форвард Анте Будимир на 82-й минуте.

«Осасуна» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» остался с 70 очками и идёт на третьей строчке.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Атлетико должен с почестями попрощаться с Симеоне. Конечно, он легенда для матрасов, но аргентинец очевидно пройденный этап. Первый этап работы тренера был шикарен- 2 финала ЛЧ+ 2 ЛЕ, а также чемпионство. Но уже лет пять-шесть Атлетико откровенно стагнирует.
Кто еще будет говорить что Симеоне должен продолжать быть в Атлетико?
С таким шикарным составом это все равно что Сборная Бельгии с Мартинезом, только тут еще и деньги на ветер а там было целое поколение.
112910415
112910415
вчера в 23:33
Раскисли в концовке
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:23
А где ужасный Серлот? Закончился?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:00
Да уже до фонаря!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Непросто проиграл ,а всухую ☝️😡
Гость
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