«Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» со счётом 2:0.
На 25-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Удвоил преимущество хорватский форвард Анте Будимир на 82-й минуте.
«Осасуна» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» остался с 70 очками и идёт на третьей строчке.
Кто еще будет говорить что Симеоне должен продолжать быть в Атлетико?
С таким шикарным составом это все равно что Сборная Бельгии с Мартинезом, только тут еще и деньги на ветер а там было целое поколение.
Кто еще будет говорить что Симеоне должен продолжать быть в Атлетико?
С таким шикарным составом это все равно что Сборная Бельгии с Мартинезом, только тут еще и деньги на ветер а там было целое поколение.