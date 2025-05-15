Не день «Спартака». Финал Кубка России без «красно-белых»

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вчера, 23:21

Даже без розыгрыша мест в еврокубках в российском футболе можно найти массу интересных интриг и поворотов. До сих пор на пределе драма вокруг чемпионского титула, а перед этой развязкой рассыпались ожидания от самого главного противостояния в Суперфинале Кубка России, где как будто автоматически виделись «Зенит» и «Спартак». Но петербуржцы продолжают держать в напряжении своих фанатов в год столетия клуба – лишили себя шансов на кубковый трофей и теперь рассчитывают на победу в РПЛ , для которой нужна осечка «Краснодара». Присоединился к игре на нервах болельщиков и «Спартак». Правда, с той разницей, что уже точно в текущем сезоне лишил себя шансов на любой трофей – это будет третий год подряд без титулов. Последним, напомним, стал Кубок России в 2022 году.

Итак, это был решающий матч так называемого Пути регионов Кубка России. В запутанные схемы розыгрыша этого турнира мало кто вникает вот до этих стадий, которые условно воспринимаются как полуфинальные. Потому что настоящий трофей будет разыгрываться в Суперфинале. А ему предшествовало два неких «финала», которые ничего никому не дали.

Разделение турниров

Тут интересно, что превратности календаря и судьбы привели к тому, что за сезон «Спартак» и «Ростов» встретились аж пять раз. И условно разделили два турнира между собой. В чемпионате России успешнее оба раза оказались «красно-белые». В октябре они разнесли «Ростов» со счетом 3:0 – еще и с дублем Шамара Николсона, если кто помнит. В апреле в РПЛ повторили счет – только тогда «Спартак» весь второй тайм играл в большинстве и все голы забил после 65-й минуты.

А вот в Кубке России всё осталось за южанами. На ранней стадии в ноябре они победили дважды – со счетом 1:0 и 2:1. Это не помешало «Спартаку» воспрянуть духом и добраться до решающего поединка Пути регионов, где «Ростов» снова показал, кто в этом сезоне тверже настроен на кубковый трофей. Кстати, получается, что в трех из пяти поединков случались удаления. Так что можно назвать это сражение теневым ключевым противостоянием текущего сезона.

Для «Ростова» этот выход в финал стал третьим. В 2003-м году ростовчане уступили как раз «Спартаку», а в 2014-м взяли верх над «Краснодаром». Теперь впереди новый для них оппонент по решающим поединкам – ЦСКА . Но для начала поговорим о том, как подопечные Хонатана Альбы одолели «красно-белых».

Статистика против

Красноречивой может быть статистика после игры. Даже после первого тайма. За стартовые 45 минут игры «Ростов» нанес по воротам соперника всего один удар. «Спартак» же предпринял 14 попыток, пять из которых были точными. При этом москвичи подали 11 угловых против нуля у «Ростова», а владение мячом у хозяев превышало 60 процентов. Кажется, вырисовывается картина игры.

«Спартак» катастрофически подводила реализация, команде не хватало хладнокровия, а в какой-то момент – и везения. Взять даже голевой эпизод. Да, позволили пройти по флангу Ивану Комарову и найти в пределах штрафной прострелом Кирилла Щетинина, который без особых помех пробил в штангу. И тут бы отскок мог сыграть за спартаковцев, но мяч отлетел в ногу упавшему Александру Максименко, юркнув потом в ворота. Несчастный случай, каких еще поискать.

По статистике «красно-белых» можно было предположить, что они непременно спасутся во втором тайме. «Спартак» в первом тайме не реализовал несколько голевых моментов, долго не получалось их превратить в голы и после перерыва. Пока на 76-й минуте на себя не взял игру Леви Гарсия. Его индивидуальные действия позволили сравнять счет, после чего опять ожидаемо было продолжение. Но случился стремительный ответ «Ростова». Андрей Лангович на грани фола обокрал Маркиньоса на фланге, отпасовал на Максима Осипенко, а его навес в касание с левой замкнул технично Николай Комличенко. Да, это был всего лишь второй удар «Ростова» в матче в створ. Из двух. Надо сказать, что этот момент еще продолжит вызывать немало споров, потому что судья не стал фиксировать фол в борьбе Ланговича и Маркиньоса, что многим покажется сомнительным эпизодом.

Эмоциональный срыв

Видимо, давление без результата и сами обстоятельства пропущенного гола окончательно выбили спартаковцев из колеи. До финального свистка они успели получить три красные карточки. И если фол Манфреда Угальде, который заработал второе предупреждение за наступ, можно считать техническим браком, то дальше были только нервы и психи. Например, Наиль Умяров огрел сзади по икроножной мышце Комличенко, а Деян Станкович раскрылся по полной эмоционально, принявшись через пару минут бросать предметы и кричать на судей. Кстати, его удалили не прямой красной, а за вторую желтую. Их он получил с интервалом в десять минут.

И это уже перестает быть смешным. Команда проваливает ключевой весенний отрезок. Тренер имеет большой кредит доверия. Но вряд ли он должен пользоваться им вот так, подставляя свою команду собственными удалениями и дестабилизируя ее эмоциональными выходками. Ведь нездоровый психологический заряд в конце, на решающем отрезке в том числе исходит от главного тренера. Он должен держать команду, а не поддерживать ее нервные срывы. Конечно, многие назовут поражение «Спартака» несправедливым, потому что главным героем встречи стал вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, по воротам которого пробили 27 раз, 14 из них попав в створ. У «Ростова» лишь семь попыток. Но игра вратаря, как и игра атакующих игроков «Спартака» — это тоже часть матча, часть футбола. И если за почти тридцать попыток команда с такой атакой не может забить хотя бы дважды – это не только вопрос невезения. Это еще и то, что нужно поискать в головах и ногах.