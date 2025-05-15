Станкович швырнул бутылку и был удалён в конце игры с «Ростовом»

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вчера, 22:30

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён в концовке матча с «Ростовом» в Кубке России.

Наставник москвичей резко отреагировал на решение главного арбитра Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке. Он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес судьи. Даже после предупреждения Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего его удалили.

«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 2:1 и вылетел из Кубка России.