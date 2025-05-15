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Станкович швырнул бутылку и был удалён в конце игры с «Ростовом»

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён в концовке матча с «Ростовом» в Кубке России.

Наставник москвичей резко отреагировал на решение главного арбитра Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке. Он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес судьи. Даже после предупреждения Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего его удалили.

Станкович швырнул бутылку и был удалён в конце игры с «Ростовом»

Станкович швырнул бутылку и был удалён в конце игры с «Ростовом»

«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 2:1 и вылетел из Кубка России.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 05:11, ред.
Вообще самоуважение то есть 🤷 Детский сад какой-то в лице здорового лысего бородатого мужика
протон
протон
сегодня в 00:11
Станкович был выдающимся игроком, но тренер из него не вышел. Его психические выпады, от собственного бессилия и непонимания происходящего на поле. Он никогда не угадывает с заменами. Сегодняшняя игра тому лишение доказательство. А его поведение вообще за гранью разумного. Я такое первый раз вижу, чтобы тренер заработал такое количество красных карточек за сезон! Это, как минимум безответственно, а максимум, у него с головой проблемы. Пора в поп ММА
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:37
Хуже Рюдигера. Вообще неуравновешенный псих. Казалось что он щас пойдёт и втащит судье реально, не знаю что его остановило, здравомыслия там нет, наверное старость
Capral
Capral
вчера в 23:34
Он ещё и на Эмблему показывает, мерзавец!!!!!!!
А всё потому, что нет ответственности и наказания!!! После того, как Барко пнул бутылку, его надо было оштрафовать на приличную сумму!!! Но вместо этого, Станкович за него заступился.
112910415
112910415
вчера в 22:51
Врача тренеру!
k785xgrja7fq
k785xgrja7fq
вчера в 22:39
Скорее всего, удален навсегда.
76udzgtw7a4y
76udzgtw7a4y
вчера в 22:36, ред.
Ужасс, зачем нам такие -ичи?
Гость
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