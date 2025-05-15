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«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России

вчера, 21:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» на выезде смог одолеть «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:2.

Ростовчане повели на 31-й минуте благодаря автоголу голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 76-й минуте москвичам удалось сравнять счёт — отличился Леви Гарсия. Но на 78-й усилиями Николая Комличенко «Ростов» всё же дожал «красно-белых» — 1:2. В концовке встречи у «Спартака» были удалены два игрока: сначала поле на 85-й досрочно покинул Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте — Наиль Умяров.

В Суперфинале, который состоится 1 июня, «Ростов» встретится с ЦСКА.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 05:54
Лучше будет черчес? Не будет!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:02, ред.
смотрел игру сегодня со стадиона. бросилось в глаза, что Спартаку нужно менять крайних защитников команды. Денисов и Рябчук просто днари, не понимали как подключаться в темп атаки, а получив пас умнее прострела в руки вратарю ростова ничего придумать больше не могли. как не умели играть против автобусов так и не научились, мысли в позиционной атаки у красно - белых просто 0...после того как Гарсия сравнял счёт почему тренер не выпустил правого защитника, Хлусевича например? сразу где тонко, там и рвётся. Маркиньос не правый защитник и расплата прилетела моментально ( тут стоит отметить Левникова, свистун свистел все стыки до этого, а на Маркиньосе лёгкое нарушение правил проигнорировал) у Барко не получалось подачи с десяток угловых, попробовать дать разыграть или навесить другому футболисту Спартака сложно было догадаться? поменять Мартинса на Бангонду?🤦 ну и психопатия на тренерской скамейке от Станковича уже конкретно надоела! тренерской мысли НИКАКОЙ в игре у команды и по мне если есть вариант вернуть Карпина на тренерский мостик сейчас самое время для этого! если сравнить тренерскую работу после зимних сборов Николича и Станковича, то просто хвататься за голову остаётся...по большому счёту сравняй в дополнительное время Левай Гарсия счёт у нас в серии пенальти шансы были бы минимальны с таким киппером как Саша Максименко, а пройди мы в финал уверее кони с Николичем разобрали бы нас на кирпичики и снова эта позиционая атака с бестолковыми крайними защитниками...ростов с победой! в финале Спартаку с такой игрой делать нечего
протон
протон
вчера в 23:45, ред.
Прощай Станкович! Cрочно ищем футбольного человека на пост тренера!
Надеюсь, что у Станковича хватит совести слиться самому. Неудачи можно списывать на плохую результативность, но налицо плохая работа тренерского штаба. Как раз эта игра показала разницу в работе тренерских штабов. Станкович не руководит командой, всё развалилось этой весной. Посмотрите, как отработал год в ЦСКА Николич и какую команду создал из ничего практически. В Спартаке сегодня есть хороший костяк игроков. Достаточно летом провести точечные усиления, в основном, среди российских игроков. Но, тренера нет, нужно искать нового. Станкович пусть возвращается в Сербию, Италию и куда хочет и лечится от своих психов.
Чемпионами после 4 туров побывали
До 26 тура продержались в гонке за титул
Из кубка вылетели
Цикл официально завершен. Можно начинать новый
112910415
112910415
вчера в 23:36
Придётся реагировать!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 23:33
Спасибо, и на старуху бывает проруха.))
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:31
В этом случае моё боление за Спартак в течении 58 лет возьмет паузу, начну вторым номером топить за.... Коней!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:28
За штурвалом?
Джойстиком?)
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:17
Угальде, просто не центрфорвард, отсюда и проблемы. Толковый тренер нашел бы ему место, но это пугало, швыряющее бутылки не способно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:16
Придётся менять аватарку, Деян не поменял игру с марта месяца, одни и теже ошибки.
Ну зачем сегодня Спартак играл первым номером в этот трудозатратный футбол - навал, когда нужно было играть от печки и ждать своего шанса для Угальде
ATG
ATG
вчера в 23:11, ред.
С победой соседи Ростовчане!!! А Спартак как был дном последние лет 30 (кроме года чемпионства в 2017 вроде), таким и останется. А ведь одна из богатейших команд РФ
gorets004
gorets004
вчера в 22:48
Спартаку поделом. имея бюджет имея игроков,имею самую большую армию болельщиков.находят постоянно не тех тренеров. тут дело в тренере. Спартаку нужен российский тренер ,взрослый авторитарный ,чтоб строить строгую игру. И руководство должно дать карт бланш такому тренеру. такой тренер был Бердыев . Романцев,Бесков . надо именно такого тренера найти ,не черчесова ,это не тот типаж и не та квалификация.даже при карпине у Спартака была быстрая хорошая игра.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:44
И России Кубок один есть. С Божевичем в 2014.
gzxycechjb7k
gzxycechjb7k ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:42
Даже Заболотный хорош, когда ему дают пас.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:40
Угальде хорош, когда ему дают своевременный пас. Сегодня у Спартака такой пас ни кем не отрабатывается.
derrik2000
derrik2000 ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:39
Храни Господь ФК Спартак и его болел от Черчесова...
derrik2000
derrik2000 ответ матос (раскрыть)
вчера в 22:37
    баск
    баск
    вчера в 22:37
    Со Станковичем у Спартака, однако, проблема..
    В самОй по себе повышенной эмоциональности ничего плохого нет, она
    как минимум свидетельствует о неравнодушии.
    Она заводит игроков, не даёт расслабляться, гонит в игру.

    Но всё хорошо в меру.
    За пределами же меры она, как и многое другое в жизни, перерождается
    в свою противоположность, начиная раздражать и угнетать.
    Случай же Станковича особенно тяжёл, мужик выглядит распоясавшимся.

    Это надо бы прекращать, а то, чего доброго, ещё вцепится в кого-нибудь,
    оттаскивай его потом..
    Может ему курс пройти вроде того, который проходил кусачий Суарес?

    Ростовчан- с финалом и шансами на трофей.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 22:35
    Бог с ним, пусть тогда уже лучше будет Черчесов. Он хотя бы свой. И опыта больше, чем у Станковича или можно Рахимова
    матос
    матос
    вчера в 22:31
    Сезон похерян окончательно.... Станкович с командой своей надеюсь вещички уже свои собирают? Мячелов этот бесит уже давно , лучше бы его продали кому-нибудь а Селихова оставили.... Бардак как был так и есть в клубе .....
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:30
    Написал бы еще много чего о "Нью Ференцвароше", но уже не могу: сижу в самолете. Прилечу и, если будет подходящая тема - ВСЁ-ВСЕ-ВСЕ напишу!))
    Хэппи МИЛФ
    Хэппи МИЛФ ответ pdzs82qphxqd (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Гунько!
    pdzs82qphxqd
    pdzs82qphxqd
    вчера в 22:29
    Верните Аленичева в Спартак, загнобили нормального тренера, он хоть душой болел за свою команду, а не бабло стриг.
    yeychanin23
    yeychanin23
    вчера в 22:27
    Браво, Ростов! Браво, соседи! Поздравляю!
    Capral
    Capral ответ qpyqm4zgp7xm (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Оба одинаковые.
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Абаскаль не подарок, но хоть бронзу поимел. А здесь?
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 22:25
    Я был против увольнения Станковича, но сейчас самое время и побыстрее.
    qpyqm4zgp7xm
    qpyqm4zgp7xm ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Чем Абаскаль хуже Станковича?
    Vilar
    Vilar
    вчера в 22:25
    До игры я написал: У Ростова одна надежда - Станкович. Он оправдал надежды! Психически неуравновешенный человек - не может управлять людьми, тем более молодыми ребятами, которые сильно нервируют, т.к. ими руководит - безумец!
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Зря радуешься- Абаскаль не вернётся.)))
    aeq5qzg7y2ua
    aeq5qzg7y2ua
    вчера в 22:23
    С детства болею за "Спартак", но сегодня... Без комментариев...
    Гость
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