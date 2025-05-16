«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «сине-гранатовых».
На 53-й минуте Ламин Ямаль открыл счёт в игре, а на 90+6-й минуте полузащитник Фермин Лопес с передачи всё того же Ямаля укрепил преимущество гостей.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 85 очков за 36 матчей. «Эспаньол» заработал 39 очков после 36 игр и располагается на 16-й строчке.
Нет, игра в нападении меня прям радует при Флике, но осадок есть… Особенно в ЛЧ…
Всех болельщиков любимого клуба, с победой! Ждем работы над ошибками. И как бы там не было, это не та Барселона, которую боялись все, но предпосылки есть - но есть и опасения!
Очень настороженно ждал назначения немца - и эта осторожность оправдана: вроде бы и есть результаты, но это не та машина в лице Баварии при этом тренере и, тем более, времен Пепа. Но надо признать, что тренер собрал сборную юнцов, которая может вырасти… В любом случае, верим и надеемся, что дальше будет только лучше!
Нет, игра в нападении меня прям радует при Флике, но осадок есть… Особенно в ЛЧ…
Всех болельщиков любимого клуба, с победой! Ждем работы над ошибками. И как бы там не было, это не та Барселона, которую боялись все, но предпосылки есть - но есть и опасения!
Очень настороженно ждал назначения немца - и эта осторожность оправдана: вроде бы и есть результаты, но это не та машина в лице Баварии при этом тренере и, тем более, времен Пепа. Но надо признать, что тренер собрал сборную юнцов, которая может вырасти… В любом случае, верим и надеемся, что дальше будет только лучше!