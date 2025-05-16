Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

сегодня, 00:38

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «сине-гранатовых».

На 53-й минуте Ламин Ямаль открыл счёт в игре, а на 90+6-й минуте полузащитник Фермин Лопес с передачи всё того же Ямаля укрепил преимущество гостей.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 85 очков за 36 матчей. «Эспаньол» заработал 39 очков после 36 игр и располагается на 16-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Атлетико» проиграл в гостях «Осасуне» в матче 36-го тура Ла Лиги
Вчера, 22:13
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в Суперфинал Кубка России
Вчера, 21:59
«Интер Майами» с Месси в составе не смог переиграть «Сан-Хосе Эртквейкс»
Вчера, 09:43
«Реал» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мальоркой»
Вчера, 00:26
«Болонья» обыграла «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии
Вчера, 00:00
«Галатасарай» крупно обыграл «Трабзонспор» и стал победителем Кубка Турции
14 мая
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 06:32
По-любому напишут несколько ядовитых статей на Флика))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:06
С чемпионством! Заслужили. Отличную команду собрал Флик.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 06:03
Браво Барса! Ура!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:49
Не смотря на проблемы Барса чемпион. Поздравляю её болел!
ABir
ABir
сегодня в 05:29
Логичное завершение сезона, Барселона была лучшей в Ла Лиге по всем показателям.
амурец
амурец ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 05:24
Может быть и возьмете ушастого хотя не факт
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:10, ред.
Ага, а Реалу все последние зубы повыбивали, сначала Арсенал пол челюсти снёс уничтожив сливочных в ЛЧ 0:3 и 1:2, ну и конечно Барса выщёлкивала зубы красиво и эститично 0:4, 2:5, 2:3, 3:4.
Особенно в последней игре Реал показал в начале матча, что пару зубчиков прорезаться стали, но Барса сразу выбила их нахрен забив 4 гола в ответку.
Перес наверное шепелявит без зубов и кашку ест.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:18
Немецкая пресса, наверное, не признает этот трофей,. 🤔
зигзаг
зигзаг
сегодня в 03:18
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 03:13
    Барселона угадала с тренером...
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 02:54
    Поздравляю лучший клуб Испании с чемпионством!
    Поздравляю лучших болельщиков Блаугранас!
    Болельщики Барселоны- самые компетентные, корректные и адекватные люди!!! За Победу!!! За Барсу ФК!!! За Барселону город!!! За критиков, Капрала, Амурца, Шишанутого и других, вы делаете нас сильнее и лучше!!!
    Пойду…накачу…Наполеона!!!
    Всех с Победой!!! Барса- ЧЕМПИОН!!!⚽️
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:43
    Витя! Обосновывать чемпионство Барселоны чьим-то хромым настроем - это экспертиза прямо с дивана…)
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:38
    Обязательно перетрём и обязательно нальём!!!)
    Я спрошу у Кукурельи, а ты с Амурцем спроси у поляка, судьи матча Интер- Барса, зачем он отобрал финал ЛЧ у Барсы. Погуглите…
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:21
    1), Барса Чемпион по факту и досрочно.А не..наверное,,,)
    2). В том что кто- то хромал, а кто-то был не в форме , ФК,, Барселона « и его болельщики не причастны ни разу.
    3), Да, в ЛЧ проиграли 3:4, но не получили разгром как великий Реал от Арсенала.
    4). И при этом Ямалю 17 лет, а ЦЗ 18 лет. Плюс два основных защитника на травме были. Плюс двадцатилетние пацаны в основе играют. Придёт опыт, заберем Ушастого.
    Барселону с Чемпионством!!!
    Bombon
    Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 02:07
    Да пусть выпускает. Толку от него в последнее время маловато. Постарел и сдает постепенно. По-хорошему нужен новый нападающий, но, судя по слухам, центрфорварда даже не собираются искать.
    Capral
    Capral ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:07
    Мудро, тонко и профессионально!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    Володя, давай не будем про ЧЕ. Спроси у Кукурельи и у судьи, как Испания выиграла чемпионат. А вот, когда возьмут ушастого, тогда и перетрем.)))
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Одну секундочку, Уважаемый!
    Это как игроки из ,,убитой» Примеры, менее года назад, 14.07.24. стали чемпионами Европы!!! Обыграв в финале сборную из самой сильной лиги, распиаренной до небес. И в той победе огромная заслуга игроков Барселоны.
    Это Наша Победа!!! Не горячись так, выпей 50 грамм коньяка за Победу и тебе полегчает!)
    А Ушастого в следующий раз заберёт Барса!!! А мы с тобой на финале встретимся и отметим победу как подобает, )
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:59
    ну что же Барселона выиграла ЛЛ и наверное по праву, остаётся только поздравить Барселону, но всё же хочется заметить, что в ЛЛ в этом сезоне конкуренцию Барсе мог составит хромающий на обе ноги Реал и может быть Атлетико который тоже не в лучшей форме, поглядим, что будет в следующем сезоне, хотя справедливости ради надо заметить, что в плей-офф ЛЧ Барселоне попался зубастый соперник и Барселона тут же получила по зубам
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Bombon (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    Да,согласен. Можно смело выпускать тех, кто почти не играет. Но Флик своего друга Леву обязательно выпустит со старта))
    Bombon
    Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    Сейчас главное доиграть сезон без травм. Можно оставшиеся матчи и резервом сыграть. Пусть побегают Фати, Виктор, Торре.
    Capral
    Capral ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    Это всё сослогательные наклонения, которых ни в жизни, ни в футболе не бывает.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:36
    Я чуть не проспал этот матч. Заснул. Ночной звонок коллеги разбудил, просил помочь..тогда включил трансляцию, показывали повтор гола Ямаля...
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:32
    На этом сезон окончен. Остальные матчи формальность. Барсу с победой!
    Фиолетово Чёрный
    Фиолетово Чёрный ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Так они же именно так и делали . 5 минут в концовки не хватило до финала , но или штанга Ямаля в самом конце не в поле бы отскочила а в ворота. Футбол показали зрелищный и результативный и в Испании и в ЛЧ. После такой игры и появляются новые болельщики .
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Лучший клуб мира выиграет ЛЧ. Барса в этом сезоне лучший клуб Ла Лиги.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 01:13
    В этом сезоне Барса более чем заслуженно стала чемпионом. Но есть много вопросов в обороне… Сколько хет-триков было в ворота каталонцев в этом сезоне?
    Нет, игра в нападении меня прям радует при Флике, но осадок есть… Особенно в ЛЧ…
    Всех болельщиков любимого клуба, с победой! Ждем работы над ошибками. И как бы там не было, это не та Барселона, которую боялись все, но предпосылки есть - но есть и опасения!
    Очень настороженно ждал назначения немца - и эта осторожность оправдана: вроде бы и есть результаты, но это не та машина в лице Баварии при этом тренере и, тем более, времен Пепа. Но надо признать, что тренер собрал сборную юнцов, которая может вырасти… В любом случае, верим и надеемся, что дальше будет только лучше!
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Реал сейчас тоже убитый.
    Capral
    Capral ответ Apsny (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Не груби старшим.
    Capral
    Capral ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Никоим образом)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     