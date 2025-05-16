«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

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сегодня, 00:38

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «сине-гранатовых».

На 53-й минуте Ламин Ямаль открыл счёт в игре, а на 90+6-й минуте полузащитник с передачи всё того же Ямаля укрепил преимущество гостей.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда набрала 85 очков за 36 матчей. «Эспаньол» заработал 39 очков после 36 игр и располагается на 16-й строчке.