«Спартак» и «Зенит» получат по награде, несмотря на вылет из Кубка России

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» получат по мини-версии Кубка России, несмотря на вылет из розыгрыша. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Телеграм.
Уже второй год мы дарим всем участникам заслуженный сувенир! Немного бальзама на душу финалистам Пути РПЛ и Пути регионов.
Напомним, «Зенит» уступил в финале Пути РПЛ столичному ЦСКА, не сумев удержать преимущество в два мяча после первой встречи. Армейцы победили в ответной игре 2:0, и взяли верх в серии пенальти 4:3. «Спартак» сегодня уступил дома «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».