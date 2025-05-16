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«Спартак» и «Зенит» получат по награде, несмотря на вылет из Кубка России

сегодня, 00:05

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» получат по мини-версии Кубка России, несмотря на вылет из розыгрыша. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Телеграм.

Уже второй год мы дарим всем участникам заслуженный сувенир! Немного бальзама на душу финалистам Пути РПЛ и Пути регионов.

«Спартак» и «Зенит» получат по награде, несмотря на вылет из Кубка России

Напомним, «Зенит» уступил в финале Пути РПЛ столичному ЦСКА, не сумев удержать преимущество в два мяча после первой встречи. Армейцы победили в ответной игре 2:0, и взяли верх в серии пенальти 4:3. «Спартак» сегодня уступил дома «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:09
Зениту вполне хватило бы хрустального дельфина. Да даже просто стеклянного.Хоть фанерного. Но дельфина.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:14
На Озоне такой заказали наверное?
nik9373
nik9373
сегодня в 02:01
По почётной грамоте было бы достаточно.
ABir
ABir
сегодня в 00:37
Еще можно Спартаку выдать маленькие сувенирные медали чемпионата России. Это станет еще большим бальзамом для их раздраженного тренера и несдержанных игроков, которые не смогли в решающих матчах чемпионата и кубка собраться и одолеть команды с гораздо более скромными бюджетами , чем у Спартака.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:20
Я думаю им меньше всего этот нужно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Вообще то это Кубок и Победитель по идеи должен быть один . Во вторых так как являюсь болельщиком Спартака, за Зенит говорить не хочу , а вот Спартаку (руководству и всем причастным ) надо давать не по награде , а по ...( дальше можно придумать самим)!(((
at4ewgc5bd5p
at4ewgc5bd5p
сегодня в 00:14
Утешительные призы на память!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Ну хоть что-то в спартаковский музей попадёт. Иначе сезон вообще пропал...
Гость
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