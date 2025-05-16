«Спартак» и «Зенит» получат по награде, несмотря на вылет из Кубка России

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сегодня, 00:05

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» получат по мини-версии Кубка России, несмотря на вылет из розыгрыша. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Телеграм.

Уже второй год мы дарим всем участникам заслуженный сувенир! Немного бальзама на душу финалистам Пути РПЛ и Пути регионов.

Напомним, «Зенит» уступил в финале Пути РПЛ столичному ЦСКА , не сумев удержать преимущество в два мяча после первой встречи. Армейцы победили в ответной игре 2:0, и взяли верх в серии пенальти 4:3. «Спартак» сегодня уступил дома «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.