Венгер: «Мы не позволили „Челси“ создать много моментов у наших ворот»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Кубка Лиги с «Челси» (0:0):

«Я чувствовал, как сплочена наша команды, мы не позволяли „Челси“ создать много моментов у наших ворот. И мне понравилось, что наши парни продемонстрировали командный дух. В подобных матчах важно надёжно играть в обороне, но также хотелось и забить. У нас было несколько хороших моментов.

На мой взгляд, просмотр спорного эпизода занял слишком много времени.

Сейчас у нас есть пять серьёзно травмированных игроков. Быстрее всех должен восстановиться Рэмзи, и это очень хорошо, потому что мы испытываем определённые проблемы в полузащите».