Зидан: «Знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан осознает, что его в любой момент могут «попросить» с занимаемой должности. Вчера «сливочные» провели очередную неубедительную игру, сыграв вничью с «Нумансией» в Кубке Испании, но вышли в следующий раунд турнира за счет победы в первом матче.

«Я просто двигаюсь от матча к матчу, от года к году.

Я не могу думать на два-три года вперед, ведь я знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит».