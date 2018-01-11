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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Зидан: «Знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит»

сегодня, 08:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)НумансияМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан осознает, что его в любой момент могут «попросить» с занимаемой должности. Вчера «сливочные» провели очередную неубедительную игру, сыграв вничью с «Нумансией» в Кубке Испании, но вышли в следующий раунд турнира за счет победы в первом матче.

«Я просто двигаюсь от матча к матчу, от года к году.

Я не могу думать на два-три года вперед, ведь я знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:38
Это произойдет очень скоро.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 08:38
Многие не верили, что Зидан будет столь же успешным тренером, как и игроком. А я верил. Видел, что умный, что на поле всегда был умным, и вне его всегда проявлял характер, волю и терпение.

Реал провел великолепные несколько лет. Удивительно успешные. Столько всего выиграть не могла в истории ни одна другая команда.

Роналду выдыхается. Есть подозрение, что экономит силы к чемпионату мира ,явно последнему для него. Честолюбие на даст ему играть до 38-ми, угасая. Он скоро закончит. Прошлый год он выдал феноменальный. Теперь ожидаемый спад. Думаю, что чемпионат мира в России - его лебединая песня в роли одного из величайших игроков в истории.

По сути, Месси не сможет стать лучшим в истории, если не победит на чемпионате мира, и они для людей будут примерно равны. Но Роналду захочет прыгнуть выше голову, знаем мы его. Да и Месси долго копил злобу и обиды именно на этот чемпионат мира. Это будет один из самых интересных турниров за все время.

Удачи Зизу, в любом коллективе. Достойный человек, настоящий мужик.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 08:37
Поплыл Реал, не смотря на резервный состав Нумансию должны были обыгрывать. Пора что-то менять.
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