Зидан: «Знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан осознает, что его в любой момент могут «попросить» с занимаемой должности. Вчера «сливочные» провели очередную неубедительную игру, сыграв вничью с «Нумансией» в Кубке Испании, но вышли в следующий раунд турнира за счет победы в первом матче.
«Я просто двигаюсь от матча к матчу, от года к году.
Я не могу думать на два-три года вперед, ведь я знаю, каково быть тренером „Реала“ - даже действующий контракт ничего не значит».
Реал провел великолепные несколько лет. Удивительно успешные. Столько всего выиграть не могла в истории ни одна другая команда.
Роналду выдыхается. Есть подозрение, что экономит силы к чемпионату мира ,явно последнему для него. Честолюбие на даст ему играть до 38-ми, угасая. Он скоро закончит. Прошлый год он выдал феноменальный. Теперь ожидаемый спад. Думаю, что чемпионат мира в России - его лебединая песня в роли одного из величайших игроков в истории.
По сути, Месси не сможет стать лучшим в истории, если не победит на чемпионате мира, и они для людей будут примерно равны. Но Роналду захочет прыгнуть выше голову, знаем мы его. Да и Месси долго копил злобу и обиды именно на этот чемпионат мира. Это будет один из самых интересных турниров за все время.
Удачи Зизу, в любом коллективе. Достойный человек, настоящий мужик.
Реал провел великолепные несколько лет. Удивительно успешные. Столько всего выиграть не могла в истории ни одна другая команда.
Роналду выдыхается. Есть подозрение, что экономит силы к чемпионату мира ,явно последнему для него. Честолюбие на даст ему играть до 38-ми, угасая. Он скоро закончит. Прошлый год он выдал феноменальный. Теперь ожидаемый спад. Думаю, что чемпионат мира в России - его лебединая песня в роли одного из величайших игроков в истории.
По сути, Месси не сможет стать лучшим в истории, если не победит на чемпионате мира, и они для людей будут примерно равны. Но Роналду захочет прыгнуть выше голову, знаем мы его. Да и Месси долго копил злобу и обиды именно на этот чемпионат мира. Это будет один из самых интересных турниров за все время.
Удачи Зизу, в любом коллективе. Достойный человек, настоящий мужик.