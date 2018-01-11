«Анжи» расторг контракты с двумя игроками

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что клуб расторг контракты с двумя игроками.



«По обоюдному согласию прекращены договоры с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком.



Футбольный клуб „Анжи“ благодарит футболистов за сотрудничество и желает им всяческих успехов», - сообщает пресс-служба.



Напомним, что недавно «Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором.