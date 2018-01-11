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«Анжи» расторг контракты с двумя игроками

сегодня, 14:48

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что клуб расторг контракты с двумя игроками.

«По обоюдному согласию прекращены договоры с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком.

Футбольный клуб „Анжи“ благодарит футболистов за сотрудничество и желает им всяческих успехов», - сообщает пресс-служба. 

Напомним, что недавно «Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором.

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Все комментарии
сканер
сканер
сегодня в 18:22
Странно,что Базелюк ещё в команде.На счёт Афонина-спешка.Он очень цепкий опорник,которого просто надо было наигрывать,а не мариновать на лавке,удачи ему!Посмотрим кого возьмут на замену ему.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 17:01
С Базелюком все понятно. Афонин ? Начинал хорошо,
но потом подсдулся, а с учетом того, что он - опорник,
может будут брать еще опорника,а может и Игорь Чайковский
на этом месте будет играть, время покажет. В любом случае,
спасибо Вадиму за игру в Анжи и удачи,а Базелюку наконец
встряхнуться и хоть где-то да себя проявить, если сможет....
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