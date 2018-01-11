«Динамо» рассталось с Бечираем

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о том, что нападающий Фатош Бечирай покидает команду на правах свободного агента. Игрок и клуб договорились о расторжении контракта.

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва информирует о расторжении соглашения с черногорским форвардом Фатошем Бечираем по обоюдному согласию сторон. Футбольный клуб „Динамо“ Москва благодарит Фатоша за игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере».

Ранее стало известно, что черногорец продолжит свою карьеру в Бельгии.