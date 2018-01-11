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Даниэль Леви: «Я на 100% уверен, что никто из лидеров „Тоттенхэма“ не покинет команду»

сегодня, 16:14

Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви заявил, что никто из лидеров команды не покинет клуб в ближайшее время. 

«Я на 100% уверен, что никто из лидеров не покинет команду. Я могу заверить, что каждый игрок, которого мы хотим сохранить, будет играть в „Тоттенхэме“ в следующем сезоне.

Что касается укрепления нашей команды, то нам нужно немного времени, чтобы оценить рынок. В январе не так уж и просто покупать сильных игроков».

Ранее ходили слухи, что нападающий «шпор» Харри Кейн близок к переходу в «Реал». 

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Владимир Ушаков
сегодня в 20:07
Владимир Ушаков:
Ахаха,насмешил,если не сейчас,то летом точно курятник разберут
Пожалуй такого еврея как Леви еще нужно поискать.. выжмет с кейна до копейки и не удавится.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 19:30
Умеют евреи цену набивать.
DXTK
DXTK
сегодня в 18:51
понятно, что Леви хитрый лис лукавит, видимо пока просто не договорился на счет цены, ........если кого то и продадут летом то возможно Дели Алли......... вот мне кажется он еще может сам попросится на выход.
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
сегодня в 17:54
Кроме Дани(((((((((((
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:46
Самоуверенный еврей!
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 17:15
Подозреваю что Леви отнял у всех лидеров паспорта.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:07
Как можно быть уверенным на 100%, когда давно все бабло решает :)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:44
Ахаха,насмешил,если не сейчас,то летом точно курятник разберут
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 16:34
Этими словами Леви надал знать что Кейн и Алли будут стоить очень дорого
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:24
нельзя быть уверенным
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:17
Кейн на 100% уйдет не позднее лета.
cannongun
cannongun
сегодня в 16:15
давай лысый, доставай лопатник свой и башляй Кейну норм зп)))
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