Даниэль Леви: «Я на 100% уверен, что никто из лидеров „Тоттенхэма“ не покинет команду»

Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви заявил, что никто из лидеров команды не покинет клуб в ближайшее время.



«Я на 100% уверен, что никто из лидеров не покинет команду. Я могу заверить, что каждый игрок, которого мы хотим сохранить, будет играть в „Тоттенхэме“ в следующем сезоне.



Что касается укрепления нашей команды, то нам нужно немного времени, чтобы оценить рынок. В январе не так уж и просто покупать сильных игроков».



Ранее ходили слухи, что нападающий «шпор» Харри Кейн близок к переходу в «Реал».