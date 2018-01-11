9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились шашлыком

За день до отъезда из тренировочного лагеря в испанской Марбелье дортмундская «Боруссия» решила перекусить в местном заведении. К сожалению, игроки отведали несвежих куриных шашлыков и отравились. Проблемы с кишечником в итоге испытывали следующие футболисты: Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Отмечается, что к матчу 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (14 января) команда будет готова в полном составе. В минувшем туре «шмели» одолели «Хоффенхайм».