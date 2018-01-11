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9 футболистов дортмундской «Боруссии» отравились шашлыком

вчера, 20:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург14.01.2018 в 20:00 Не начался

За день до отъезда из тренировочного лагеря в испанской Марбелье дортмундская «Боруссия» решила перекусить в местном заведении. К сожалению, игроки отведали несвежих куриных шашлыков и отравились. Проблемы с кишечником в итоге испытывали следующие футболисты: Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Отмечается, что к матчу 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (14 января) команда будет готова в полном составе. В минувшем туре «шмели» одолели «Хоффенхайм».

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Все комментарии
Saang
Saang
сегодня в 01:46
У меня новость на час раньше вышла но наверно неправильно оформил что не отправилась на главную... буду трудиться лучше)
Red_team
Red_team
сегодня в 01:28
Вот что значит Мхитаряна нет в составе, БД нужно его возвращать обязательно
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Особенный 2
вчера в 22:59
Особенный 2:
Боруссия теперь еще больше приложит усилий вернуть Мхитаряна
ахаха, молодец, опередил))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas1
вчера в 22:57
dimagas1:
Тебе шо сала выслать?Жрать видимо нет чего))))
Ну наконец-то, ты мне ответил. Видишь, как мало надо, чтобы тебя завести....
dimagas1
dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 22:49
Napoleon Bonapart:
Не шашлыком, а салом, которое привез хохол. Обращает на себя внимание тот факт, что среди отравившихся нет хохла..... Отсюда вывод- холятское сало оказалось несвежим. Провакация!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 22:40
    Надо было чачей запивать!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Морозовский
    вчера в 22:04
    Морозовский:
    Бомжи бы не отравились!
    Это их национальная писча.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:56
    Это был некачественный испанский портвейн.
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 21:51
      arsworld
      arsworld
      вчера в 21:51
      Мхитаряна нет, вот и отравились
      Морозовский
      Морозовский
      вчера в 21:47
      Бомжи бы не отравились!
      FHTS-9
      FHTS-9 ответил Особенный 2
      вчера в 21:30
      Особенный 2:
      Боруссия теперь еще больше приложит усилий вернуть Мхитаряна
      Ахах ) угарнул)
      piercman
      piercman
      вчера в 21:19
        Особенный 2
        Особенный 2
        вчера в 21:06
        Боруссия теперь еще больше приложит усилий вернуть Мхитаряна
        liverpооl2014
        liverpооl2014
        вчера в 21:04
        Скоро 7партак в Марбелью пожалует. Можно будет cвиных отведать)
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        вчера в 21:02
        Не шашлыком, а салом, которое привез хохол. Обращает на себя внимание тот факт, что среди отравившихся нет хохла..... Отсюда вывод- холятское сало оказалось несвежим. Провакация!
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