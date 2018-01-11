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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Ростов» назвал список футболистов, которые отправились на сбор в Турцию

вчера, 22:21

В 16:00 в Анталии приземлился самолет с игроками, персоналом и тренерским штабом «Ростова». Автобус довез команду до Белека, где «желто-синие» проведут свой первый зимний сбор.

Подопечные Валерия Карпина прибыли в Турцию в следующем составе: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мацей Вилюш, Игорь Киреев, Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Элдор Шомуродов, Мусса Думбия, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев, Валерий Чуперка, Бьорн Сигурдарсон.

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Все комментарии
Есть медали
Есть медали
сегодня в 04:18
Чуперка и Гулиев не самое плохое усиление
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:01
А мы с любым тренером болеем за "Ростов"! Удачи!
cska plus
cska plus
вчера в 22:43
Мусе Думбие не повезло с волериком, не любит он негров.
Новочек
Новочек
вчера в 22:43
Валерий навострит,как надо.
ivany4
ivany4
вчера в 22:36
Удачи Валере!
Подбор игроков на оставшиеся игры неплохой.
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