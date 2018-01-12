Окслейд-Чемберлен: «Не думаю, что уход Коутиньо повлияет на „Ливерпуль“»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не считает, что трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону» кардинально отразится на игре «красных»:

«Я, в общем, даже и не думаю об уходе Фила. Такое случается, нельзя сразу мыслить: „Что же нам теперь без него делать?“ Обычное дело.

Когда Фил не играл с нами, мы по-прежнему демонстрировали восхитительный футбол. У нас в составе выступают замечательные футболисты, которые умеют забивать голы: Салах, Мане, Фирмино.

Я верю в парней, надо двигаться дальше. Не думаю, что уход Коутиньо на нас повлияет».

Напомним, что «Ливерпуль» уже без Коутиньо в составе победил в последнем мерсисайдском дерби.