Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Молдавии

Александр Спиридон, занимавший должность в тренерском штабе «Зенита» под руководством Мирчи Луческу, стал главным тренером сборной Молдавии. Сроки контракта не сообщаются.

На этом посту 57-летний специалист сменил Игоря Добровольского. Молдавская федерация футбола решила не продлевать контракт с наставником.

Уже в январе Спиридону предстоят две товарищеские встречи — с командами Южной Кореи (27 января) и Азербайджана (30 января).

Напомним, что в январе сборную Боснии и Герцеговины возглавил Роберт Просинечки.