Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Молдавии

Александр Спиридон, занимавший должность в тренерском штабе «Зенита» под руководством Мирчи Луческу, стал главным тренером сборной Молдавии. Сроки контракта не сообщаются.
На этом посту 57-летний специалист сменил Игоря Добровольского. Молдавская федерация футбола решила не продлевать контракт с наставником.
Уже в январе Спиридону предстоят две товарищеские встречи — с командами Южной Кореи (27 января) и Азербайджана (30 января).
Напомним, что в январе сборную Боснии и Герцеговины возглавил Роберт Просинечки.
Ау, Питерские, что вы все на ветках Спартака третесь? Давайте о ваших поговорим!)))
Ау, Питерские, что вы все на ветках Спартака третесь? Давайте о ваших поговорим!)))