Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»

Бывший нападающий «Пармы» и сборной Колумбии Фаустино Асприлья уверен, что в нынешнее время он бы стоил не меньше Неймара.

«Сейчас бы я стоил не меньше Неймара, миллионов 200 евро точно. Когда я играл в „Парме“, пришло предложение от „Милана“, эквивалентное 20 млн долларов, но „Парма“ отказала. Это был один из сильнейших клубов мира, который не продавал своих лидеров, им это было просто не нужно. Я до сих пор общаюсь с людьми в этом клубе, держу руку на пульсе. Рад, что они приближаются к Серии А».

Асприлья считается одним из лучших футболистов в истории Колумбии. В составе «Пармы» он выиграл Кубок обладателей кубков, дважды Кубок УЕФА и один раз - Суперкубок УЕФА. На счету игрока 57 матчей и 20 голов за сборную Колумбии.