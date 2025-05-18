«Фиорентина» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (18.05.2025)

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сегодня, 13:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Болонью», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 2.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Фиорентина» проводит сильный сезон, но, несмотря на это, идёт на девятом месте с заработанными 59 очками. До зоны еврокубков ей не хватает четыре балла. Шансы на попадание в шестёрку лучших очень малы. Также «фиалки» выступали в Лиге Конференций, и, дойдя до полуфинала, проиграли «Бетису» (3:4). Два последних матча «Фиорентины» в Серии А завершились поражениями от «Ромы» (0:1), и «Венеции» (1:2).

«Болонья» в чемпионате Италии занимает седьмое место, заработав 62 балла, команда отстаёт от зоны еврокубков всего на одно очко. Также «красно-синие» отлично проявили себя в Кубке Италии, где в финале обыграли «Милан» (1:0). Две последние игры «Болоньи» в Серии А завершились ничьёй с «Ювентусом» (1:1), и поражением от «Милана» (1:3).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла два из пяти последних матчей

«Болонья» за пять игр проиграла всего одну

«Фиорентина» не проигрывает на протяжении восьми домашних игр

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и редко проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.