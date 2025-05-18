«Фиорентина» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (18.05.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Болонью», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 2.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.
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сегодня, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Фиорентина» проводит сильный сезон, но, несмотря на это, идёт на девятом месте с заработанными 59 очками. До зоны еврокубков ей не хватает четыре балла. Шансы на попадание в шестёрку лучших очень малы. Также «фиалки» выступали в Лиге Конференций, и, дойдя до полуфинала, проиграли «Бетису» (3:4). Два последних матча «Фиорентины» в Серии А завершились поражениями от «Ромы» (0:1), и «Венеции» (1:2).
«Болонья» в чемпионате Италии занимает седьмое место, заработав 62 балла, команда отстаёт от зоны еврокубков всего на одно очко. Также «красно-синие» отлично проявили себя в Кубке Италии, где в финале обыграли «Милан» (1:0). Две последние игры «Болоньи» в Серии А завершились ничьёй с «Ювентусом» (1:1), и поражением от «Милана» (1:3).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла два из пяти последних матчей
- «Болонья» за пять игр проиграла всего одну
- «Фиорентина» не проигрывает на протяжении восьми домашних игр
Прогноз
«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и редко проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.