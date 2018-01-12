Ультрас «Боруссии» будут бойкотировать матч, который запланирован на понедельник

Группировка болельщиков дортмундской «Боруссии» Sudtribune Dortmund cообщила, что она планирует бойкотировать матч Бундеслиги с «Аугсбургом», который должен пройти в понедельник, 26 февраля.

«Это решение ни в коем случае не направлено на команду, мы просто не можем и не хотим принимать игры Бундеслиги по понедельникам. Это решение - еще один шаг на пути к продаже футбола. Клубы, ассоциации и телевидение не учитывают мнение болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «шмелей» отравились шашлыком.