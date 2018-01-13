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Кассано: «Я не завершал карьеру»

сегодня, 16:43

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано заверил, что он не вешал бутсы на гвоздь. Кассано еще в июле покинул «Верону» и с тех пор нигде не трудоустроился. После этого в СМИ прошла информация, что 35-летний игрок решил завершить карьеру.

«Я продолжаю тренироваться и не ощущаю себя бывшим футболистом. Готов снова выходить на поле, если будет интересное предложение».

Кассано известен по выступлениям за «Реал», «Рому», «Бари», «Интер», «Милан», «Сампдорию», «Парму», а также сборную Италии, за которую он сыграл 39 матчей, забив 10 голов.

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Все комментарии
lawr19730
lawr19730
сегодня в 17:49
Да ты и не начинал,прыщ)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:27
Пора уже
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:47
Моложе не становится, но чего-то ждет - в Индонезию пусть отправит резюме.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 16:46
Скверный характер не дал ему полностью раскрыться. Сказалось плохое влияние Тотти.
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