Кассано: «Я не завершал карьеру»

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано заверил, что он не вешал бутсы на гвоздь. Кассано еще в июле покинул «Верону» и с тех пор нигде не трудоустроился. После этого в СМИ прошла информация, что 35-летний игрок решил завершить карьеру.

«Я продолжаю тренироваться и не ощущаю себя бывшим футболистом. Готов снова выходить на поле, если будет интересное предложение».

Кассано известен по выступлениям за «Реал», «Рому», «Бари», «Интер», «Милан», «Сампдорию», «Парму», а также сборную Италии, за которую он сыграл 39 матчей, забив 10 голов.