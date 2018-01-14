Ультрас «Ромы» - Паллотте: «Нам не нужен новый стадион! Нам не нужен такой президент!»

Ультрас «Ромы» в открытом письме обратились к президенту клуба Джеймсу Паллотте. Фанаты выступают против постройки нового стадиона, так как считают, что на аренах не место системам видеонаблюдения, с помощью которых полиция впоследствии наказывает нарушителей спокойствия.

«Историей „Ромы“ всегда были фанаты клуба, а не успехи команды на поле, а ты активно пытаешься все разрушить, изменив символ клуба, сотрудничая с властями, чтобы строить барьеры на „Олимпико“, не оспариваешь штрафы. Ты идешь против своих же людей.

И что нам тебе сказать? Нам не нужен новый стадион! Нам не нужен такой президент, если ты используешь нас и оскорбляешь! Как бы то ни было, мы всегда будем представлять „Рому“ и фанатов клуба. Такие, как ты, сменяют друг друга, а Курва Зюд остается».