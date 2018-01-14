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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.6 4.1 1.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 2.9 3.7 2.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.38 5 7.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.42 4.6 7.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 11.5 5.8 1.25
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Ультрас «Ромы» - Паллотте: «Нам не нужен новый стадион! Нам не нужен такой президент!»

сегодня, 00:14

Ультрас «Ромы» в открытом письме обратились к президенту клуба Джеймсу Паллотте. Фанаты выступают против постройки нового стадиона, так как считают, что на аренах не место системам видеонаблюдения, с помощью которых полиция впоследствии наказывает нарушителей спокойствия.

«Историей „Ромы“ всегда были фанаты клуба, а не успехи команды на поле, а ты активно пытаешься все разрушить, изменив символ клуба, сотрудничая с властями, чтобы строить барьеры на „Олимпико“, не оспариваешь штрафы. Ты идешь против своих же людей.

И что нам тебе сказать? Нам не нужен новый стадион! Нам не нужен такой президент, если ты используешь нас и оскорбляешь! Как бы то ни было, мы всегда будем представлять „Рому“ и фанатов клуба. Такие, как ты, сменяют друг друга, а Курва Зюд остается».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:40
Тотти в этом принимает активное участие.
Он мутил воду, когда не попадал в состав при Спалетти.
Мутит ее и сейчас за то, что нынешний президент поддерживал бывшего тренера.
Ситуация в "Роме" показывает, как опасно создавать такие группировки.
77rust77
77rust77
сегодня в 01:14
Ультрас Ромы конечно отжигают не по детски,но в отличие от ультрас Лацио не носят свастику и не рассисты
Viduka
Viduka
сегодня в 01:11
Вели бы себя подобающим образом, не было бы нужды ни в барьерах. ни в системах видеонаблюдения. Бешеных животных принято держать в клетке под присмотром.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 01:03
бунт на корабле не к добру, ромашка может посыпаться и тогда у китайской картонки будет шанс на 4 место, а такому г...вну в лч только позориться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:50
ТОТТИ - В ПРЕЗИДЕНТЫ !!!!!!!!
Charismatic
Charismatic
сегодня в 00:47
Ультрас на голову отбитые.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 00:44
Правильно- ни стадиона, ни президента! В Риме есть только одна команда- Лацио. Первая и последняя!
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