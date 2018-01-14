Перес намерен переманить Неймара в «Реал», предложив ПСЖ Роналду

Мадридский «Реал» сделает все возможное, чтобы подписать нападающего ПСЖ Неймара следующим летом, утверждает источник.
Бразильца хочет лично видеть в «Реале» президент «Королевского клуба» Флорентино Перес, который готов включить в сделку по Неймару нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что «Реал» начнет данную трансферную операцию сразу после окончания чемпионата мира в России.
Напомним, что ранее Перес заявлял, что «Неймару в Мадриде было бы проще выиграть „Золотой мяч“, чем в Париже».
Не думаю что в Париже не обратят внимание на возраст......
На момент сделки Роналду будет идти 35-й год......
Не думаю что в Париже не обратят внимание на возраст......
На момент сделки Роналду будет идти 35-й год......