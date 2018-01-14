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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 49’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Реднапп: «Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“»

сегодня, 12:20

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что форвард «шпор» Харри Кейн не покинет команду в ближайшем будущем, несмотря на множество слухов.

«Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“. Я думаю, что он доволен своим положением в команде. Если он получит хорошие условия в новом контракте, то все слухи о его возможном переходе в другой клуб просто исчезнут».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:46
Вот и вы и описали свой уровень - бестрофейное днище
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:22
Владимир Ушаков:
И что вы взяли Кубок обладателей кубков в 1963, МЮ первым взял Кубок европейских чемпионов в 1968,нынешнюю ЛЧ,тогда был Басби и великие Чарльтон,Лоу и другие до и САФа,а про нынешние и спорить не о чем, у МЮ после САФа 5 трофеев,а вас Ничего,и игра приличная,а лысый физрук сжуется,он и прошлом ничего не взял,ив отличии от Жозе,который взял 3 кубка
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил alexov222
    сегодня в 14:46
    alexov222:
    у этого походу машина времени есть,поэтому он живет в прошлом. а ТТХ ему поперек глотки,потому что из-за нас они играют в ЛЕ )) верхняя ступенька,ничего не поделаешь)
    Какая ЛЕ?Мы в ЛЧ,это вы сейчас в зоне ЛЕ на следующий сезон,где в принципе ваше место
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил sparxx2
    сегодня в 14:44
    sparxx2:
    Время течёт - всё меняется ! Ничто не вечно под луной.... Когда ШПОРЫ диктовали футбольную моду Британии и были ПЕРВЫМ КЛУБОМ привёзшим Европейский Кубок на Остров... МУ пинали мячик во 2-ой дивизии и только мечтал стать планктоном !!! САФ вас поднял - не спорю, но с тех пор как он ушёл на пенсию ни имена, ни великие тренеры, не бешенные бабки вам былую славу не смогли вернуть, а и уже врядли смогут. Смирись. Расслабься и получай удовольствие от того же от чего получает удовольствие и Пеп, от игры ШПОР.
    И что вы взяли Кубок обладателей кубков в 1963, МЮ первым взял Кубок европейских чемпионов в 1968,нынешнюю ЛЧ,тогда был Басби и великие Чарльтон,Лоу и другие до и САФа,а про нынешние и спорить не о чем, у МЮ после САФа 5 трофеев,а вас Ничего,и игра приличная,а лысый физрук сжуется,он и прошлом ничего не взял,ив отличии от Жозе,который взял 3 кубка
    sparxx2
    sparxx2 ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 14:14
    Владимир Ушаков:
    Знаешь почему они переходили Именно к нам?Это и есть Верхняя ступенька карьеры,игра за Топ-клуб,регулярные трофеи и титулы,чего нету и быть не может в клубах типа Тоттенхэма,планктон это Тоттенхэм,и с чего МЮ не благодарный, думаешь РПВ жалеет что перешел в МЮ,где наконец-то смог взять титул АПЛ,Шеррингем,Кэррик брали ЛЧ и другие трофеи,думаешь они жалеют о своем выборе,лол
    Время течёт - всё меняется !
    Ничто не вечно под луной....
    Когда ШПОРЫ диктовали футбольную моду Британии и были ПЕРВЫМ КЛУБОМ привёзшим Европейский Кубок на Остров... МУ пинали мячик во 2-ой дивизии и только мечтал стать планктоном !!! САФ вас поднял - не спорю, но с тех пор как он ушёл на пенсию ни имена, ни великие тренеры, не бешенные бабки вам былую славу не смогли вернуть, а и уже врядли смогут. Смирись. Расслабься и получай удовольствие от того же от чего получает удовольствие и Пеп, от игры ШПОР.
    alexov222
    alexov222 ответил sparxx2
    сегодня в 13:17
    sparxx2:
    Тедди Шерингем, Майкл Кэррик, Митя Бербатов..... хватит уже лучшее отдавать именно вам, ибо время показало что вы планктон неблагодарный, а значит стоит продавать в Испанию, ну или во Францию и то если футболист сам этого захочет. У ШПОР философия другая. Это вы способны вышвырнуть легко за ненадобностью в Турцию своего лучшего футболиста (Ван Перси)... Я так понимаю и Ибра уже собирает чемоданы туда же. Кто следущий ? Погба в комплекте с Мавром ? ))))
    у этого походу машина времени есть,поэтому он живет в прошлом. а ТТХ ему поперек глотки,потому что из-за нас они играют в ЛЕ )) верхняя ступенька,ничего не поделаешь)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил sparxx2
    сегодня в 12:48
    sparxx2:
    Тедди Шерингем, Майкл Кэррик, Митя Бербатов..... хватит уже лучшее отдавать именно вам, ибо время показало что вы планктон неблагодарный, а значит стоит продавать в Испанию, ну или во Францию и то если футболист сам этого захочет. У ШПОР философия другая. Это вы способны вышвырнуть легко за ненадобностью в Турцию своего лучшего футболиста (Ван Перси)... Я так понимаю и Ибра уже собирает чемоданы туда же. Кто следущий ? Погба в комплекте с Мавром ? ))))
    Знаешь почему они переходили Именно к нам?Это и есть Верхняя ступенька карьеры,игра за Топ-клуб,регулярные трофеи и титулы,чего нету и быть не может в клубах типа Тоттенхэма,планктон это Тоттенхэм,и с чего МЮ не благодарный, думаешь РПВ жалеет что перешел в МЮ,где наконец-то смог взять титул АПЛ,Шеррингем,Кэррик брали ЛЧ и другие трофеи,думаешь они жалеют о своем выборе,лол
    sparxx2
    sparxx2 ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:36
    Владимир Ушаков:
    давно его пора бежать пока карьеру не загубил и трофеи не профукал
    Тедди Шерингем, Майкл Кэррик, Митя Бербатов..... хватит уже лучшее отдавать именно вам, ибо время показало что вы планктон неблагодарный, а значит стоит продавать в Испанию, ну или во Францию и то если футболист сам этого захочет. У ШПОР философия другая. Это вы способны вышвырнуть легко за ненадобностью в Турцию своего лучшего футболиста (Ван Перси)... Я так понимаю и Ибра уже собирает чемоданы туда же. Кто следущий ? Погба в комплекте с Мавром ? ))))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:28
    Можно и в "свет" выйти... Год - два и засидится...)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 12:21
    давно его пора бежать пока карьеру не загубил и трофеи не профукал
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