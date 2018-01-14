Реднапп: «Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что форвард «шпор» Харри Кейн не покинет команду в ближайшем будущем, несмотря на множество слухов.
«Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“. Я думаю, что он доволен своим положением в команде. Если он получит хорошие условия в новом контракте, то все слухи о его возможном переходе в другой клуб просто исчезнут».
Днищщщще дна.
Днищщщще дна.
Ничто не вечно под луной....
Когда ШПОРЫ диктовали футбольную моду Британии и были ПЕРВЫМ КЛУБОМ привёзшим Европейский Кубок на Остров... МУ пинали мячик во 2-ой дивизии и только мечтал стать планктоном !!! САФ вас поднял - не спорю, но с тех пор как он ушёл на пенсию ни имена, ни великие тренеры, не бешенные бабки вам былую славу не смогли вернуть, а и уже врядли смогут. Смирись. Расслабься и получай удовольствие от того же от чего получает удовольствие и Пеп, от игры ШПОР.
Ничто не вечно под луной....
Когда ШПОРЫ диктовали футбольную моду Британии и были ПЕРВЫМ КЛУБОМ привёзшим Европейский Кубок на Остров... МУ пинали мячик во 2-ой дивизии и только мечтал стать планктоном !!! САФ вас поднял - не спорю, но с тех пор как он ушёл на пенсию ни имена, ни великие тренеры, не бешенные бабки вам былую славу не смогли вернуть, а и уже врядли смогут. Смирись. Расслабься и получай удовольствие от того же от чего получает удовольствие и Пеп, от игры ШПОР.