Реднапп: «Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что форвард «шпор» Харри Кейн не покинет команду в ближайшем будущем, несмотря на множество слухов.



«Мне не кажется, что Кейн думает о том, как бы покинуть „Тоттенхэм“. Я думаю, что он доволен своим положением в команде. Если он получит хорошие условия в новом контракте, то все слухи о его возможном переходе в другой клуб просто исчезнут».