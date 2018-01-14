Румменигге: «Если „Баварии“ понадобится совершить трансфер за €80-100 млн, мы сделаем это»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб готов потратить большие деньги на покупку новичка, если в этом будет необходимость:

«Мы с Ули (Хенессом, президентом клуба) пришли к соглашению в том, что если „Баварии“ понадобится провернуть трансфер за 80-100 млн евро, чтобы поддержать состав команды на топ-уровне, то мы сделаем это. Рынок есть рынок, не мы правила устанавливаем».

Ранее Румменигге заявил, что в следующем сезоне руководить командой будет немецкий специалист.