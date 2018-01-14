«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета

В поединке 23-го тура АПЛ «Арсенал» уступил «Борнмуту». Отметим, что «канонирам» в этом матче не помог Алексис Санчес, который вскоре может покинуть клуб.
Борнмут, стадион «Дин Корт»
«Борнмут» – «Арсенал» – 2:1 (0:0)
Голы: Уилсон 70, Айб 75 — Бельерин 52.
«Борнмут»: Бегович, С. Кук., Аке, Фрэнсис, Л. Кук, Смит, Гослинг, Дэниелс (Муссе 63), Фрэйзер, Айб (Пью 87), Уилсон (Афобе 90+1).
Главный тренер: Эдди Хоу.
«Арсенал»: Чех, Чемберс (Рэмзи 74), Мустафи, Холдинг, Уилшир, Джака, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Айвоби (Уолкотт 77), Уэлбек, Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Гослинг 21, Фрэнсис 31, Джака 56, Уилшир 72.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
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