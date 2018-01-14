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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета

сегодня, 18:21
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В поединке 23-го тура АПЛ «Арсенал» уступил «Борнмуту». Отметим, что «канонирам» в этом матче не помог Алексис Санчес, который вскоре может покинуть клуб.

Борнмут, стадион «Дин Корт»

«Борнмут» – «Арсенал» – 2:1 (0:0)
Голы: Уилсон 70, Айб 75 — Бельерин 52.

«Борнмут»: Бегович, С. Кук., Аке, Фрэнсис, Л. Кук, Смит, Гослинг, Дэниелс (Муссе 63), Фрэйзер, Айб (Пью 87), Уилсон (Афобе 90+1).
Главный тренер: Эдди Хоу.

«Арсенал»: Чех, Чемберс (Рэмзи 74), Мустафи, Холдинг, Уилшир, Джака, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Айвоби (Уолкотт 77), Уэлбек, Ляказетт. 
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Гослинг 21, Фрэнсис 31, Джака 56, Уилшир 72.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 20:58
Типичный заголовок от арсенальского глорья. Что значит позволили? Безвольно слили аутсайдеру - значит безвольно слили аутсайдеру, не надо детских оправданий.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 20:34
ахаха!!! питушок опять жиденько обделался! да гоните вы этого старого крючконосого неудачника! с ним ни медалей, ни еврокубков не видать!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил SHMEL
сегодня в 20:34
SHMEL:
Арсеналу это может аукнуться в концовке чемпионата.
чем? какая разница какое место занять, 9, 10, 11?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:53
Ужасный заголовок... Это не Арсенал позволил, а Борнмут смог! Вот именно поэтому профессия журналист, считается одной из самых позорнейших.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:52
Арсеналу это может аукнуться в концовке чемпионата.
3 к 1
3 к 1 ответил sparxx3
сегодня в 19:51
sparxx3:
Мира ? Хм.... Значит взял ЛЧ ? А нет, "Милан")))))
Последний раз повторю - прежде, чем что-то писать, посмотри сначала источники. А потом уже и хмм, и Милан и всё прочее..
13 RUS
13 RUS
сегодня в 19:49
Эх Арсен
loko7
loko7
сегодня в 19:46
Задачей Арсенала стало попадание в Лигу Европы.
Saang
Saang
сегодня в 19:40
Дно пробито, Милан машет ручкой....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:36
Арсенал ничего не позволял, его просто поимели.
KINGSof10
KINGSof10
сегодня в 19:34
Орсен, верим
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:30
А Борнмут позволил Арсеналу отдалиться от еврокубковой зоны...
RussianHorse
RussianHorse ответил Owl Fake
сегодня в 19:29
Owl Fake:
Чё там по заголовкам? Опять менять будете?
Работу сайта уже наладили, теперь можно с заголовками колдовать.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 19:23
раньше арсена держали потому, что стабильно без трат выводил клуб в лч. тоттенхэм вырос, ливерпуль вернулся в когорту топов и всё, уже лига европы. а в этом году вообще без еврокубков могут остаться. пора что-то менять
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил alexov222
сегодня в 19:20
alexov222:
вот и я сейчас подумал..нам стоило подождать когда вы рассыпетесь и купить ваш стадион готовый. не заберете же вы его домой на Вулвич))..нормально,не парься,один сезон ничего не решает,Челси тому пример. да и этот еще далеко не закончился
У Челси хотя бы состав был очевидно чемпионский. У Арсенала реально все плохо и уже второй сезон подряд. Просвета не видать
112910415
112910415
сегодня в 19:19
никогда не было и вдруг опять
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 19:15
Борнмут с победой!
Филипповых
Филипповых ответил cska plus
сегодня в 19:15
Вашим циэсковским не привыкать видить подобное зрелище в исполнении своего клупа.
Филипповых
Филипповых ответил Александр Северный
сегодня в 19:13
Это ты верно подметил, какмваш Зенит.
Robinson
Robinson
сегодня в 19:10
Надеюсь завтра Венгер подаст в отставку
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:06
Без выигрыша четвертая игра...
sparxx3
sparxx3 ответил 3 к 1
сегодня в 19:04
3 к 1:
В 94-м году ПСЖ был признан лучшим клубом мира. Тут про Тоттенхэм и говорить нечего.
Мира ? Хм.... Значит взял ЛЧ ? А нет, "Милан")))))
YRunner
YRunner ответил alexov222
сегодня в 19:03
alexov222:
вот и я сейчас подумал..нам стоило подождать когда вы рассыпетесь и купить ваш стадион готовый. не заберете же вы его домой на Вулвич))..нормально,не парься,один сезон ничего не решает,Челси тому пример. да и этот еще далеко не закончился
Ну ну...
alexov222
alexov222 ответил YRunner
сегодня в 19:02
YRunner:
С баблом вы останетесь как же. Стройте стадион дальше.
вот и я сейчас подумал..нам стоило подождать когда вы рассыпетесь и купить ваш стадион готовый. не заберете же вы его домой на Вулвич))..нормально,не парься,один сезон ничего не решает,Челси тому пример. да и этот еще далеко не закончился
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:01
Не играя в ЛЧ, не попасть в 4 для Арсенала это будет край. Край для Венгера. И полная катастрофа
Брулин
Брулин
сегодня в 18:57
Коклен передает привет Джаке. Алексис (из Манчестера) - Венгеру.
Неописуемое позорище.
YRunner
YRunner ответил alexov222
сегодня в 18:55
alexov222:
просто разница в том,если нас разберут,мы хотя бы с огромным баблом останемся,а у вас даже продать некого ,кроме Бельерина. а команду надо создавать практически с нуля...может веня к этому и вел?
С баблом вы останетесь как же. Стройте стадион дальше.
lobstersss
lobstersss
сегодня в 18:54
на этот раз не успели отскочить
3 к 1
3 к 1 ответил sparxx3
сегодня в 18:54
sparxx3:
В какие 90-ые ? В те, в которые "Марсилия" (В РФ говорят Марсель) брала ЛЧ ? Опять попутал с кёрлингом ?
В 94-м году ПСЖ был признан лучшим клубом мира. Тут про Тоттенхэм и говорить нечего.
alexov222
alexov222 ответил YRunner
сегодня в 18:50
YRunner:
Скоро толстосумы приедут и разберут вас на запчасти, и койка рядом для вас освободится.
просто разница в том,если нас разберут,мы хотя бы с огромным баблом останемся,а у вас даже продать некого ,кроме Бельерина. а команду надо создавать практически с нуля...может веня к этому и вел?
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