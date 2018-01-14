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Рауш может продолжить карьеру в московском «Динамо»

вчера, 21:07

По информации источника из московского «Динамо», «бело-голубые» намерены приобрести защитника сборной России и «Кельна» Константина Рауша. Стороны уже приступили к переговорам, но подвижек пока нет.

«„Динамо“ общается с „Кельном“ по поводу перехода Рауша, но на данный момент есть определенные сложности», - сообщил источник.

27-летний футболист выступает за немецкий клуб с мая 2016 года и только в октябре минувшего года продлил контракт до 2021-го.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 06:38
Ведь ему и в Бундеслиге хорошо.....
112910415
112910415
сегодня в 05:29
большая удача для Динамо
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:13
Странно это.
котлина брат
котлина брат ответил РусФут
вчера в 23:52
РусФут:
))) И загубит свою карьеру.......
Он, что в Зенит собрался?
РусФут
РусФут
вчера в 23:44
))) И загубит свою карьеру.......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:38
Наши по Бразилиям ищут, а тут из под носа уводят хорошего защитника.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Vladimir808
вчера в 23:29
Vladimir808:
Ты же сейчас про Спартак. Да нет, он в Динамо хочет.)
Это слухи, никто не хочет в Динамо))
Klasse
Klasse ответил Sem25
вчера в 23:11
Sem25:
18 место(последнее в Бундеслиге) Кельн 18 2 3 13 12 - 33 9(очков) Думаешь, в "германской фнл" лучше чем в РФПЛ?
Да уж поинтересней будет)) Там хотябы по 30-40 тысяч ходят)
Vladimir808
Vladimir808 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:06
AntiherQ1488:
Нам бы пригодился, нафига ему днище?)
Ты же сейчас про Спартак.
Да нет, он в Динамо хочет.)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 22:50
Нам бы пригодился, нафига ему днище?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:41
Динамо возрождается....
Стадион почти достроен...
Удачи Стржалковскому...
Есть медали
Есть медали ответил Timeless
вчера в 22:35
Timeless:
у Динамо есть деньги?
Пашка Погребняк вызвался спонсировать )))
Есть медали
Есть медали ответил Узб@гоеный
вчера в 22:25
Узб@гоеный:
А оно ему надо в ФНЛ потом играть?
он в Динамо Москва. а не в Динамо Питер
Sem25
Sem25 ответил Узб@гоеный
вчера в 22:20
Узб@гоеный:
А оно ему надо в ФНЛ потом играть?
18 место(последнее в Бундеслиге) Кельн 18 2 3 13 12 - 33 9(очков)

Думаешь, в "германской фнл" лучше чем в РФПЛ?
cska plus
cska plus
вчера в 22:14
Было бы неплохо для динамиков.
Sem25
Sem25
вчера в 22:10
На левую бровку действительно футболист нужен. Терехов - не уровень, Морозов не левоногий. Жирков бы идеально подошел, его аренду точно рассматривают, но шансов не больше чем с Раушем. Но Рауша купить вполне реально, ТМ оценивает его в 2 млн(в Германии российский паспорт стоимости не имеет), а ЗП у Рауша точно меньше чем у Погребняка.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:06
Всё какое - то подкрепление для Задачи остаться в лиге...
Узб@гоеный
Узб@гоеный
вчера в 22:00
А оно ему надо в ФНЛ потом играть?
Timeless
Timeless
вчера в 21:45
у Динамо есть деньги?
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:43
Не нужно совершать ошибку и ехать в Россию, пока у нас целых два футболиста выступают в ведущих чемпионатах, не хотелось бы, чтобы это число сокращалось!
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 21:43
Это было бы не плохо, хотя верится с трудом.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 21:42
Полицай,похожий на Онопко,желает ходить под Колокольцевым)
Брулин
Брулин
вчера в 21:36
Трудно поверить в эту утку. Всё неправдоподобно.А защитник хороший , но он им не по карману.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:24
Не в обиду к Динамо! а зачем Раушу это?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:15
Увы, надежды на Костю практически =0. Жаль.
Есть медали
Есть медали
вчера в 21:09
опорник нужен же
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