Рауш может продолжить карьеру в московском «Динамо»

По информации источника из московского «Динамо», «бело-голубые» намерены приобрести защитника сборной России и «Кельна» Константина Рауша. Стороны уже приступили к переговорам, но подвижек пока нет.

«„Динамо“ общается с „Кельном“ по поводу перехода Рауша, но на данный момент есть определенные сложности», - сообщил источник.

27-летний футболист выступает за немецкий клуб с мая 2016 года и только в октябре минувшего года продлил контракт до 2021-го.