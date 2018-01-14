Рауш может продолжить карьеру в московском «Динамо»

По информации источника из московского «Динамо», «бело-голубые» намерены приобрести защитника сборной России и «Кельна» Константина Рауша. Стороны уже приступили к переговорам, но подвижек пока нет.
«„Динамо“ общается с „Кельном“ по поводу перехода Рауша, но на данный момент есть определенные сложности», - сообщил источник.
27-летний футболист выступает за немецкий клуб с мая 2016 года и только в октябре минувшего года продлил контракт до 2021-го.
Да нет, он в Динамо хочет.)
Да нет, он в Динамо хочет.)
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Стадион почти достроен...
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Думаешь, в "германской фнл" лучше чем в РФПЛ?
Думаешь, в "германской фнл" лучше чем в РФПЛ?