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Сборная Грузии выиграла «Зимний Кубок». Каладзе стал лучшим снайпером турнира

вчера, 23:46

Сборная Грузии одержала победу на международном турнире среди ветеранов, посвященном памяти бывшего футболиста Давида Петриашвили.

В турнире принимали участие множество звезд прошлого, но самой яркой игрой отметились грузинские футболисты. Знаменитый в прошлом игрок «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе стал главным бомбардиром «Зимнего Кубка», забив восемь голов в четырех матчах.

В финале состязания сборная Грузии одолела испанцев со счетом 6:3.

Лучшим вратарем Кубка признали Хулио Иглесиаса, а лучшим полевым игроком — словенца Миленко Ачимовича, представлявшего команду УЕФА.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 07:56
Это как спартак выигрывает кубок соли.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:21
Кададзе знаменитый игрок? Не верю.
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 01:05
хулио иглесиас тов
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:09
какая-то параллельная вселенная))
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