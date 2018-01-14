Сборная Грузии выиграла «Зимний Кубок». Каладзе стал лучшим снайпером турнира

Сборная Грузии одержала победу на международном турнире среди ветеранов, посвященном памяти бывшего футболиста Давида Петриашвили.
В турнире принимали участие множество звезд прошлого, но самой яркой игрой отметились грузинские футболисты. Знаменитый в прошлом игрок «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе стал главным бомбардиром «Зимнего Кубка», забив восемь голов в четырех матчах.
В финале состязания сборная Грузии одолела испанцев со счетом 6:3.
Лучшим вратарем Кубка признали Хулио Иглесиаса, а лучшим полевым игроком — словенца Миленко Ачимовича, представлявшего команду УЕФА.