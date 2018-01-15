«Манчестер Юнайтед» заплатит за Санчеса 40 млн фунтов

Стали известны некоторые подробности возможного перехода нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы заплатят за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, а самому чилийцу предложат выгодный контракт на несколько лет.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже нашел замену Санчесу.
Я бы сделал так - на фоне всей этой движухи трансфер Санчеса отложил бы до лета , заключив с ним предварительный контракт .
Я бы сделал так - на фоне всей этой движухи трансфер Санчеса отложил бы до лета , заключив с ним предварительный контракт .