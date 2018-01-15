«Манчестер Юнайтед» заплатит за Санчеса 40 млн фунтов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.22 6.95 15.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.9 3.3 4.2
  • Главные новости
  • Все новости
20:27
У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо24
19:47
Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба54
19:06
Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»175
17:54
Муса может на полгода вернуться в ЦСКА80
17:50
«Барселона» вновь потеряла Дембеле57
21:09
Неймар похвастался финтом на тренировке ПСЖ1
20:53
Федерация Узбекистана пожизненно отстранила экс-наставника сборной Бабаяна2
20:49
Селюк: «Зарплату Шатова и Дзюбы может потянуть только ПСЖ»7
20:41
Лига 1 отменила красную карточку Диего, которого ударил судья4
20:40
«Вест Хэм» назвал стоимость Кэрролла4
20:33
Гиггз: «„Манчестер Юнайтед“ повезет, если они подпишут Санчеса»3
20:17
Минск, Алма-Ата и Кишинев претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-20206
20:10
Хисай: «„Наполи“ пока рано думать о Скудетто»1
20:06
ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе12
19:58
Эллардайс: «Уолкотт может играть на любой позиции в атаке»0
19:43
Судья извинился за удар игрока «Нанта»3
19:35
Фигу: «Желаю Коутиньо всего наилучшего, он этого заслуживает»10
19:28
Лингард: «Голы придают мне уверенности»1
19:20
Аканджи сменил «Базель» на дортмундскую «Боруссию»2
18:51
Гришин и Аблизин покинули посты старших тренеров юношеских сборных России2
18:36
Каррера: «Посоветую итальянцам посетить Москву»11
18:33
«Атлетик» подписал контракт с полузащитником «Вииторула»4
18:21
Наби Кейта: «Хочу стать лучшим африканским игроком»2
18:21
Симоне Индзаги: «Я против системы VAR, но, думаю, она поможет итальянскому футболу»3
18:14
Оуэн: «Плакал, когда переходил в „Реал“»13

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Санчеса 40 млн фунтов

сегодня, 17:31

Стали известны некоторые подробности возможного перехода нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы заплатят за игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, а самому чилийцу предложат выгодный контракт на несколько лет.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже нашел замену Санчесу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Вест Хэм» назвал стоимость Кэрролла
Сегодня, 20:40 4
«Сандерленд» бесплатно отпускает Родуэлла
Сегодня, 17:17 1
«Суонси» готов заплатить за Гамейро 25 млн фунтов
Сегодня, 17:08 2
Уход Роналду – благо для «Реала»
Сегодня, 17:05Тот самый Babangida в блоге ПЕРСОНАльная опека12
Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 млн евро
Сегодня, 13:03 11
Роналду желает покинуть «Реал» и вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 12:10 81
Обсудить
Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 20:40
Блин почти 50 млн евро за почти свободного агента, Санчеса ценят в АПЛ, Маур хочет иметь в атаке МЮ очень конкурентную среду.
lobsterdam
lobsterdam ответил El Dassory
сегодня в 19:50
El Dassory:
Ну никак он не игрок МЮ, год, максимум два побегает и свалит.
но в арсенале же пробует себя который сезон бывший воспитанник МЮ Улугбек? Особых успехов, правда, не достиг. Почему же Санчесу не испытать себя в другом клубе? А вдруг получится?
lobsterdam
lobsterdam ответил просто сашка
сегодня в 19:46
просто сашка:
https://www.youtube.com/watch?v=LMLu1HdyWIk
креативненько!
El Dassory
El Dassory
сегодня в 19:40
Около 150 миллионов МЮ будет тратить в год на зарплаты игроков если подпишут включая зарплату Жозе, кроме этого МЮ клуб который первым побил рекорд в 100 миллионов за игрока и взорвала рынок, не Реал, Барселона, МС или ПСЖ, а именно МЮ, щас тратить больше 100-ки за сезон у МЮ обычное дело, получается МЮ тратит 200-300 миллионов каждый год. Тут многие начнут говорить что МЮ на майках зарабатывает, это правда, но смотрите из 10 футболок продоваемых во всех лигах в Англии, 4 продаёт МЮ, 3 Ливерпуль, 1,5 Арсенал, оставшиеся 1,5 великое множество клубов АПЛ, всё бы ничего если бы не тусклая игра МЮ и средние результаты, напомню в прошлом году МЮ занял 5 место.;)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:24
Да и летом не больно нужен. Есть Мата,Лингард,Марсиаль,Рэшфорд и Лукаку. Никто из них покидать дьявольский стан пока не собирается.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:16
Огромные бабки за игрока , у которого контракт закончится менее , чем через пол года ! Орсен там еще носом своим воротит )))
Я бы сделал так - на фоне всей этой движухи трансфер Санчеса отложил бы до лета , заключив с ним предварительный контракт .
Ахад
Ахад
сегодня в 19:11
к лысому побоялся идти...конкуренция)
просто сашка
просто сашка ответил Red_team
сегодня в 18:39
Red_team:
Ждемс его на ОТ, побыстрее бы оформили трансфер уже
здаров, неожиданно согласись)
Red_team
Red_team
сегодня в 18:38
Ждемс его на ОТ, побыстрее бы оформили трансфер уже
просто сашка
просто сашка
сегодня в 18:37
жаль дед его еще с удине не приволок, лютое усиление безусловно
просто сашка
просто сашка
сегодня в 18:35
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 18:32
Hy-ну..
El Dassory
El Dassory
сегодня в 18:20
Ну никак он не игрок МЮ, год, максимум два побегает и свалит.
Robinson
Robinson ответил yudin_duda
сегодня в 17:51
Пользуйтесь на здоровье! Но он эгоист, мало работает на команду
Soularity
Soularity
сегодня в 17:49
Арсенал фарм клуб! Лучше Санчес, чем стекло Бейл.
WildKem
WildKem
сегодня в 17:40
Даже если 40 млн фунтов сейчас за него заплатят, это и финансово выгоднее, да и шансов в этом сезоне выступить лучше все же больше, чем летом платить 100 млн евро за Гризманна или около 60-70 млн фунтов за Бейла. А по зарплате, что Гризманн, что Бейл запросят точно не меньше чем Алексис, а то и больше, если верить слухам зарплату ему дают от 300 до 350 тысяч фунтов в неделю, у Бейла в Реале 350 тысяч фунтов в неделю, на меньшую не пойдет точно, а Гризманн вроде как 400 тысяч просит, то есть эти 40 млн фунтов за Санчеса сейчас помогут команде сэкономить приличную, значительно большую сумму летом.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 17:35
Ман Юнайтед еще ладно.
Apsny
Apsny
сегодня в 17:34
Хорошо что не к Пепу он пошел.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 17:33
Если это так,то новость шикарная. Арсену спасибо, очередного лидера отдает за копейки ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100