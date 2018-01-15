Почеттино: «Коутиньо хотел играть в одной команде с Месси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вспомнил о знакомстве с новичком «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Эспаньоле». В 2012 году Почеттино работал в каталонском клубе, а Коутиньо играл там в аренде из «Интера».

«Я познакомился с Коутиньо, когда он приехал в „Эспаньол“. Он был моим игроком в течение полугода, тогда Филиппе было всего 20 лет.

Барселона - особенный город для бразильцев, он не такой дождливый и холодный, как Ливерпуль. Коутиньо было трудно упустить такую возможность, ведь он перешел в один из лучших клубов мира. Кроме того, он хотел играть в одной команде с Месси».