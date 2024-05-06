«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (06.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.23. Победа «Ростова» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 20:30
Букмекеры очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Локомотив» в прошлом туре прервал серию без поражений из четырех матчей и не смог продвинуться выше по турнирной таблице. На данный момент коллектив располагается на пятом месте с 41 баллом и от лидеров отстает на девять пунктов. Домашний матч с «Ростовом» является принципиальным для хозяев, поэтому болельщики и руководство ждут победы, хотя встреча простой точно не будет. В прошлом туре РПЛ «Локомотив» проиграл на выезде «Спартаку» (2:3), а ранее с тем же счетом переиграл «Пари НН» (3:2).
«Ростов» довольно неожиданно в прошлом туре уступил «Балтике» (0:1), однако команда по-прежнему остается опасной для любого соперника. Подопечные Валерия Карпина идут на седьмом месте с 40 баллами и в случае победы смогут обойти «железнодорожников» в турнирной таблице, что является отличной мотивацией. В еще одном недавнем поединке «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» (2:1).
Информация для ставок
- «Росто» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах
- Пять последних домашних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»
- Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Ростовом» при двух поражениях
Прогноз
«Локомотив» ждет непростая встреча, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество. Предполагаем, что «железнодорожники» все же заберут три очка в этом матче, а поставить на них можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Лига Ставок.