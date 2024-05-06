«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России. (06.05.2024)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.23. Победа «Ростова» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Локомотив» в прошлом туре прервал серию без поражений из четырех матчей и не смог продвинуться выше по турнирной таблице. На данный момент коллектив располагается на пятом месте с 41 баллом и от лидеров отстает на девять пунктов. Домашний матч с «Ростовом» является принципиальным для хозяев, поэтому болельщики и руководство ждут победы, хотя встреча простой точно не будет. В прошлом туре РПЛ «Локомотив» проиграл на выезде «Спартаку» (2:3), а ранее с тем же счетом переиграл «Пари НН» (3:2).

«Ростов» довольно неожиданно в прошлом туре уступил «Балтике» (0:1), однако команда по-прежнему остается опасной для любого соперника. Подопечные Валерия Карпина идут на седьмом месте с 40 баллами и в случае победы смогут обойти «железнодорожников» в турнирной таблице, что является отличной мотивацией. В еще одном недавнем поединке «Ростов» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» (2:1).

Информация для ставок

«Росто» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»

Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Ростовом» при двух поражениях

Прогноз

«Локомотив» ждет непростая встреча, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество. Предполагаем, что «железнодорожники» все же заберут три очка в этом матче, а поставить на них можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Лига Ставок.