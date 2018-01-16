Штегер: «Обамеянг - упрямый и амбициозный парень»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер считает, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг останется. Последнюю встречу Бундеслиги габонец пропускал, поскольку был выведен из состава по дисциплинарным причинам.

«Мы не наказывали Обамеянга дополнительными занятиями, иначе я сейчас бы был вместе с ним на тренировочном поле. Мне кажется, это очень упрямый и амбициозный парень. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Для меня будет логично, если Пьер-Эмерик останется. Жду, что ничего не изменится. Обамеянг - игрок „Боруссии“, он тренируется, а мы рассчитываем на него в следующем матче».