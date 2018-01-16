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Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован

сегодня, 18:12

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра сообщил, что защитник Тома Фибел больше не является игроком махачкалинского клуба.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Связано это с тем, что 31-летний игрок находится под арестом и не может помочь команде. Фибела взяли под стражу осенью 2017 года в Бельгии.

В ноябре 2008 года футболист в состоянии алкогольного опьянения угодил в ДТП, сбив мотоциклиста, который вскоре скончался от полученных травм. Игрок должен был провести два года в тюрьме, однако каким-то образом избежал заключения.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:09
Десять лет следствие...?
FanParovoz
FanParovoz ответил тот еще добряк
сегодня в 19:38
тот еще добряк:
Ты думуешь, ему есть чем думать?
небольшой орешек есть я думаю у него в полушарии, чуть больше мозга пернатых представителей
тот еще добряк
тот еще добряк ответил FanParovoz
сегодня в 19:36
Ты думуешь, ему есть чем думать?
Гуливер
Гуливер ответил Знатог
сегодня в 19:22
Знатог:
В 2008 году сбил, а сейчас какой год?
тёлочку миллионера наверное увёл,а тот подкинул деньжат на возбуждение дела
Знатог
Знатог
сегодня в 19:15
В 2008 году сбил, а сейчас какой год?
Гуливер
Гуливер ответил NAZAR 007
сегодня в 19:11
NAZAR 007:
А ведь все данные хорошие у Фибела, чтобы прилично играть.... Однако не срослось...жаль, скорейшего преодоления черных полос....
написал,как расист
Гуливер
Гуливер
сегодня в 19:08
лучше бы в укрятию поехал там один грузин всех хохлов вокруг пальца обводит!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:04
Позвонил бы Карерре, тот бы посоветовал адвоката, все бы обошлось.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:04
Год назад Леонардо теперь Фибел . у Анжи пьяные гоняют
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:00
Этого не жалко
j10i2
j10i2
сегодня в 18:37
Европа не перестаёт удивлять. Просто гениально посадить человека спустя 10 лет после суда.
FanParovoz
FanParovoz ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:36
AntiherQ1488:
А мог бы и взорвать, там учат не только футболу)
ты думаешь что говоришь?
cska.78
cska.78
сегодня в 18:26
Алкоголь за рулем вообще недопустим! А Анжи удачи и надо искать замену!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 18:23
однако каким-то образом избежал заключения.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1032212.shtml
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...отслюнявил пресс...на лапу берут не только в россии...
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 18:20
А ведь все данные хорошие у Фибела, чтобы прилично играть....

Однако не срослось...жаль, скорейшего преодоления черных полос....
mavrid05
mavrid05
сегодня в 18:19
хороший защитник потерял
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 18:14
А мог бы и взорвать, там учат не только футболу)
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