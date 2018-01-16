Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра сообщил, что защитник Тома Фибел больше не является игроком махачкалинского клуба.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Связано это с тем, что 31-летний игрок находится под арестом и не может помочь команде. Фибела взяли под стражу осенью 2017 года в Бельгии.

В ноябре 2008 года футболист в состоянии алкогольного опьянения угодил в ДТП, сбив мотоциклиста, который вскоре скончался от полученных травм. Игрок должен был провести два года в тюрьме, однако каким-то образом избежал заключения.